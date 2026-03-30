Пощёчина, ночь на вокзале и тайна, случайно раскрытая матерью: за что Светлана Ходченкова не может простить родного отца
Светлана Ходченкова привыкла хранить личное под семью замками. Поклонники лишь догадывались, с кем делит жизнь звезда, пока мать актрисы случайно не обронила фразу, которая шокировала публику. Оказывается, замужество, о котором так долго молчали, — уже свершившийся факт. Но есть человек, которого даже теперь не пускают на порог её счастья. И это родной отец. Почему же дочь, так трепетно мечтавшая о семье, навсегда вычеркнула того, кто дал ей жизнь, читайте в материале «Радио 1».
«Она давно замужем!»: мать Ходченковой случайно раскрыла тайну, которую звезда скрывала годамиПоклонники знают: с 2022 года сердце 43-летней актрисы занято бизнесменом Павлом Манченко. На вопрос о возможном скором замужестве дочери мать Светланы Ходченковой отреагировала так, что удивила всех.
«Послушайте, она давно уже замужем, чего её поздравлять?» — ответила женщина с недоумением.Светлана действительно давно мечтает о семье и детях. Возможно, сейчас её желание наконец сбывается.
«Многие думают, что я одержима съёмками и карьерой. Это не так. Для меня главное — семья. Женщина в первую очередь должна быть матерью, хранительницей дома. Когда есть семья, карьера уходит на второй план», — откровенничала Светлана изданию news.ru.
Светлана Ходченкова навсегда закрыла дверь перед отцом: что стало последней каплей?Личная жизнь звезды окутана тайной, а отношения с родителем давно стали закрытой главой биографии. Журналистам удалось приоткрыть завесу: отец актрисы по-прежнему ищет пути к примирению, а сама Светлана строит семью, в которую посторонним входа нет.
«Я хочу, чтобы Света знала: я никогда от нее не отказывался! Так сложилась жизнь…» — сказал отец.Эти слова, полные отчаяния, Виктор адресует дочери через журналистов. Сегодня он тщетно стучится в закрытую дверь. Светлана сознательно исключила его из своей жизни. Актриса не скрывает: она не считает себя обязанной человеку, который дал ей жизнь, но не сыграл в ней никакой роли.
Он не растил её, не дарил игрушек, не читал сказок. А когда дочь стала востребованной и обеспеченной, вдруг объявился, стремясь войти в круг близких.
Пощёчина, которая разрушила всё: что на самом деле произошло в доме ХодченковыхПричина такого отчуждения — в событиях более чем сорокалетней давности. Актриса всегда на стороне матери Татьяны. По словам Светланы, Виктор был безвольным «маменькиным сынком», который позволял своей матери третировать молодую жену. Бабушка была против их свадьбы.
«Она словно ненавидела невестку лютой ненавистью. Всю беременность та повторяла: «Ребёнок не от Вити!» Но я родилась — вылитый отец, и эти обвинения сошли на нет», — рассказывала Ходченкова в соцсетях.Однако травля продолжилась. Молодую женщину называли «никудышной хозяйкой» и «чудовищем, которое сломало жизнь её Витеньке». Развязка наступила, когда Татьяна, уставшая сносить нападки, дала сдачи в ответ на очередное оскорбление:
«Пришла, куда не звали! Где Витенька тебя подобрал такую криворукую да косоротую? Деревня!» — кричала свекровь.Она назвала её жабой и получила пощёчину. Виктор, по воспоминаниям, остался безучастным наблюдателем, надеясь, что «всё само рассосётся». К сожалению этого не случилось.
Ночь на Ленинградском вокзале и пьяный дебош: как мать Светланы Ходченковой спасала себя и дочь
«От обиды мама схватила меня, годовалую, в охапку, посадила на санки — и ушла», — рассказывала Светлана в одной из соцсетей.22-летней Татьяне, уроженке деревни Ивакино, некуда было податься в столице. Первую ночь с дочкой она провела на Ленинградском вокзале. Звонок своим родителям обернулся отказом: бабушка Светы запретила возвращаться в деревню.
«И не вздумай! Если вернёшься — так и будешь здесь мыкаться век!» — ответила бабушка Светы.Больше недели они скитались по знакомым и подъездам. Спустя два года в жизни беглянок вновь появился Виктор. «Пьяный, ломился в дверь ногами, а мама просила его успокоиться и не пугать ребёнка. Вскоре он ушёл и пропал надолго», — рассказывала актриса.
Путь наверх через лишенияТатьяна выбивалась из сил, чтобы вырастить дочь. Работала на стройке, потом вышла в дворники, получила служебную квартиру в подмосковном Железнодорожном.
«Тётя Таня пахала сутками. Утром мела двор, днём — штукатурила, ночью — мыла подъезды. Иногда Света ей помогала», — вспоминала подруга детства Светланы.Мечтая дать дочери образование, Татьяна после восьмого класса определила её в платный лицей, где Светлана чувствовала себя белой вороной. Однажды директор пригрозил отчислением за неуплату, но мать выкрутилась — сама побелила и покрасила класс.
С детства привыкшая считать каждую копейку Светлана начала зарабатывать рано: в 15 лет попала в модельную школу Вячеслава Зайцева, съездила по контракту в Японию.
Вернувшись с примерно тысячей долларов, потратила деньги на установку первого телефона в их с мамой квартире. От карьеры модели пришлось отказаться: по словам актрисы, там девушек «подкладывали» под богатых клиентов.
«Девушки там не только красиво дефилируют по подиуму или позируют фотографам, но и сдаются «внаем» богатым дядям», — говорила артистка в соцсети.По её словам, это среда, где выживает только тот, кто обладает железной выдержкой и не готов жертвовать принципами ради лёгкого пути.
Последний шанс и жестокая правдаОтец объявился на 18-летие дочеи, но был выставлен за дверь. Позже Виктор начал названивать, напрашиваясь в гости, но Светлана бросила трубку, а потом перестала подходить к телефону. Ходченкова рассказывала, что мать долго хранила любовь к бывшему мужу.
Когда вышел фильм «Благословите женщину», Татьяна взяла журнал с дочерью на обложке и пошла к Виктору. Тот расплакался и, глядя на фотографию, повторял: «Доченька! Моя родная доченька!». Но эта попытка примирения лишь вызвала гнев Светланы.
Светлана возмущённо заявила, что не понимает, какая она ему родная, ведь ему было безразлично, замёрзнут они с матерью на улице или нет. Она спросила, помог ли он хоть рублём, пока мать её растила, и зачем та вообще пошла к нему.
Мать ответила, что хотела, чтобы они с отцом наладили отношения. Светлана поставила ультиматум: если Татьяна примет отца обратно, она больше не переступит порог этого дома.
«Света, нельзя быть такой жестокой…» — сказала мать.Но актриса отца так и не простила. Сегодня она обеспечивает мать, которая столько перенесла ради неё, а прошлое осталось там, где закончилось детство.