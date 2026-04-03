Пощёчина преподавателю, развод после 27 лет брака, заграничные вещи и аксессуары: что скрывалось за кулисами жизни Элины Быстрицкой?
Элина Быстрицкая — легендарная советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР (1978), наиболее известная по роли Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон». Артистка с ранних лет проявляла яркие творческие способности. 4 апреля она могла отметь свой день рождения, однако в 2019 году ее не стало. О том, как складывалась жизнь Быстрицкой и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Элины Быстрицкой: детство и юностьЭлина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в еврейской семье врача-инфекциониста Авраама Пейсаховича и его жены Эсфири Исааковны.
Несмотря на то, что родители мечтали о медицинской карьере для дочери, Элина с детства тянулась к искусству. Она окончила ускоренные курсы по санитарному делу во время войны, а затем обучалась на фельдшера-акушерку, но вскоре поняла, что это не её призвание.
С юных лет Элина мечтала стать актрисой. Она поступила в балетную школу, участвовала в конкурсах и работала над своей речью. В конечном итоге её страсть к театру привела её в Киевский институт театрального искусства, хотя родители были против такого выбора.
Проблемы в учебеЭлина обладала сильным характером и не боялась отстаивать свои интересы. Это проявилось в инциденте с одним из преподавателей, когда она в ответ на его подколы дала ему пощечину. После этого её попросили перевестись в Харьковское училище, но актриса отказалась, заявив, что скорее пойдет на дно Днепра. Её непростой характер привел к исключению из комсомола и бойкоту со стороны однокурсников.
Несмотря на все трудности, Элина не сдавалась. Она добилась прослушивания у московского режиссера Юрия Завадского, но однокурсники написали на неё письмо, что в итоге привело к отказу. После этого Быстрицкая оказалась в Вильнюсском русском драматическом театре.
Восходящая звездаКогда начался кастинг на фильм «Тихий Дон» в 1958 году, Элина была полна решимости получить роль Аксиньи. Несмотря на неудачные пробы, её поддержал сам Михаил Шолохов, который настоял на том, чтобы именно она сыграла эту роль. В результате Быстрицкая стала известной благодаря этой выдающейся работе.
Однако даже после этого успеха Элина не смогла избежать конфликтов. Она поссорилась с Шолоховым, упрекая его в пьянстве, что вызвало его раздражение.
Конфликты и уход из киноВ 1960 году на съемках фильма «Русский сувенир» актриса вновь оказалась в центре скандала, вступив в конфликт с Любовью Орловой. Она открыто заявила, что считает её слишком старой для роли. После этого инцидента Элина надолго покинула мир кино и сосредоточилась на театре.
Личная жизнь Элины БыстрицкойДолгое время имя её единственного супруга оставалось неизвестным. Однако позже выяснилось — им был Николай Кузьминский, сотрудник министерства внешней торговли СССР. Супруги были в браке 27 лет: Кузьминский очень любил Элину, балуя её красивыми заграничными нарядами, косметикой и аксессуарами.
Однако в 1985 году пара развелась. Причиной разрыва стали измены мужа, что стало для Быстрицкой неприемлемым. Актриса не смогла простить предательство и решила начать новую жизнь без него.
Кроме того, Элина не имела детей и больше не стремилась вступать в новый брак. Последние годы своей жизни она провела в компании сестры Софьи Шегельман, которая заботилась о ней до самого конца. Эта поддержка стала для Быстрицкой важной опорой в трудные времена.
Последние годы Элины Быстрицкой: причина смертиПоследние годы жизни Элины Быстрицкой были полны как творческих успехов, так и личных испытаний. Она оставалась верной своему искусству до самого конца, но здоровье стало подводить её.
Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца после тяжелой и продолжительной болезни. Последние годы жизни легендарной актрисы были омрачены серьезными проблемами со здоровьем: она практически ослепла и была прикована к постели из-за болей в суставах.
К сожалению, финал ее жизни запомнился не только борьбой с недугами, но и громким скандалом. Родная сестра актрисы, Софья Шегельман, обвинила помощницу Быстрицкой, Ксению Рубцову, в том, что та плохо ухаживала за больной артисткой и обманным путем присвоила ее деньги. После смерти Элины Авраамовны эти разбирательства переросли в уголовное дело: Рубцову признали виновной в мошенничестве и хищении крупных сумм со счетов актрисы.
Несмотря на все трудности, вклад Быстрицкой в советское кино и театр останется навсегда в памяти поклонников и коллег.