Михаил Ефремов — актер театра и кино, представитель известной артистической семьи. Он сыграл десятки ролей, работал на сцене «Современника», участвовал в телепроектах и читал сатирические стихи. Однако в последние годы имя Ефремова чаще появлялось в новостях из-за скандалов, проблем с алкоголем и смертельного ДТП. Весной 2025 года артист вышел из колонии по УДО. После освобождения пресса начала обсуждать его возможное возвращение к работе, семейные перемены и отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Подробнее о новой главе в жизни актера расскажем в материале «Радио 1».
Семья и первые роли
Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Его отец, Олег Ефремов, был актером, режиссером и художественным руководителем МХАТа. Мать, Алла Покровская, также посвятила жизнь театру. Будущий артист впервые появился на экране еще ребенком. Зрители запомнили его по фильму «Когда я стану великаном». Затем он окончил Школу-студию МХАТ и начал профессиональную карьеру. Ефремов играл в театре «Современник-2», МХАТе, театре «Современник». В кино он снимался в картинах «Граница. Таежный роман», «Антикиллер», «Статский советник», «12», «День выборов», «День радио» и «Оттепель». Отдельное место в его творчестве занял проект «Гражданин поэт». В нем актер исполнял сатирические тексты.
Личная жизнь Михаила Ефремова и его дети
Актер несколько раз состоял в браке. Его первой женой была актриса Елена Гольянова. Этот союз продлился недолго. Позже Ефремов женился на литературном редакторе Асе Воробьевой. В этих отношениях родился сын Никита Ефремов. Он выбрал актерскую профессию и стал известен благодаря фильмам и сериалам. Третьей супругой стала актриса Евгения Добровольская. У пары родился сын Николай Ефремов. Он также снимался в кино и работал в театральных проектах.
Затем артист жил в браке с Ксенией Качалиной. У них появилась дочь Анна-Мария. Пятой женой Ефремова стала звукорежиссер Софья Кругликова. В семье родились дочери Вера и Надежда, а также сын Борис. В 2025 году СМИ сообщили о кризисе в отношениях Ефремова и Кругликовой. При этом детали развода и раздела имущества не получили официального публичного подтверждения от самих супругов.
Скандал на гастролях в Самаре
В 2018 году актер оказался в центре громкого скандала во время гастролей в Самаре. Ефремов вышел на сцену спектакля «Не становись чужим» в нетрезвом состоянии. Зрители жаловались на невнятную речь и грубые высказывания. Представление пришлось остановить. Видеозаписи быстро разошлись по соцсетям и вызвали резкую реакцию публики. Этот эпизод усилил разговоры о зависимости артиста. До этого журналисты уже не раз писали о его проблемах с алкоголем.
Смертельное ДТП в Москве
8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал Ефремова виновным и назначил ему восемь лет лишения свободы. Позже срок сократили до семи с половиной лет. Артист отбывал наказание в исправительной колонии в Белгородской области.
Освобождение Михаила Ефремова в 2025 году
В марте 2025 года суд удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. В апреле актер покинул колонию. На заседании он говорил о раскаянии и обещал отказаться от алкоголя. После выхода на свободу артист избегал общения с журналистами. Он сообщил, что хочет заняться здоровьем и вернуться к нормальной жизни. Позднее появились сообщения о его возможной работе в театральной мастерской «12» Никиты Михалкова. Официальные детали будущих постановок и ролей долго не раскрывали.
Отношения с Дарьей Белоусовой и слухи о переезде
После освобождения Ефремова журналисты вновь заговорили о его личной жизни. В публикациях фигурировало имя актрисы Дарьи Белоусовой. Она известна зрителям по ролям в театре и кино, а также по сериалам «Сладкая жизнь» и «Отель "Элеон"». Некоторые СМИ писали, что Белоусова снимала квартиру в районе Садового кольца. По этим данным, после выхода из колонии Ефремов мог жить вместе с актрисой. Также пресса сообщала о возможном переоформлении части имущества на детей и Софью Кругликову.