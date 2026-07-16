16 июля 2026, 13:45

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Михаил Ефремов — актер театра и кино, представитель известной артистической семьи. Он сыграл десятки ролей, работал на сцене «Современника», участвовал в телепроектах и читал сатирические стихи. Однако в последние годы имя Ефремова чаще появлялось в новостях из-за скандалов, проблем с алкоголем и смертельного ДТП. Весной 2025 года артист вышел из колонии по УДО. После освобождения пресса начала обсуждать его возможное возвращение к работе, семейные перемены и отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Подробнее о новой главе в жизни актера расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Семья и первые роли Личная жизнь Михаила Ефремова и его дети Скандал на гастролях в Самаре Смертельное ДТП в Москве Освобождение Михаила Ефремова в 2025 году Отношения с Дарьей Белоусовой и слухи о переезде

Семья и первые роли

Личная жизнь Михаила Ефремова и его дети

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Скандал на гастролях в Самаре

Смертельное ДТП в Москве

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Освобождение Михаила Ефремова в 2025 году

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отношения с Дарьей Белоусовой и слухи о переезде