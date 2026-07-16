Стало известно, во сколько миллионов обошёлся роскошный отдых Ксении Бородиной и её мужа
Ксения Бородина и её супруг, бизнесмен Николай Сердюков, провели масштабный отпуск, который, по оценкам SHOT, мог обойтись более чем в 5 миллионов рублей. За время путешествия пара успела посетить Францию, Италию и Турцию, останавливаясь в дорогих отелях и путешествуя бизнес-классом.
Путешествие началось в Париже, куда супруги отправились во второй половине июня. Они остановились в отеле с видом на Эйфелеву башню, а завершили французскую часть поездки посещением концерта Бруно Марса.
Затем Бородина и Сердюков отправились в Италию. На острове Капри они провели неделю в одном из люксовых отелей, а также посетили местные достопримечательности, включая Голубой грот. После этого супруги перелетели на Сардинию, где вновь выбрали перелёт бизнес-классом и дорогостоящий отель.
Финальной точкой отпуска стала Турция. Там к паре присоединились дочери Ксении, её мама и дочь Николая. Семья остановилась в пятизвёздочном курортном комплексе Maxx Royal Kemer Resort, где провела десять дней.
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