Стало известно, во сколько миллионов обошёлся роскошный отдых Ксении Бородиной и её мужа

16 июля 2026, 11:30

Отпуск Ксении Бородиной и Николая Сердюкова оценили более чем в 5 млн рублей

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина и её супруг, бизнесмен Николай Сердюков, провели масштабный отпуск, который, по оценкам SHOT, мог обойтись более чем в 5 миллионов рублей. За время путешествия пара успела посетить Францию, Италию и Турцию, останавливаясь в дорогих отелях и путешествуя бизнес-классом.