«Я удивлена»: Алана Мамаева рассказала о неожиданном росте алиментов от бывшего мужа
Мамаева призналась, что выплаты на дочь Алису в последние месяцы увеличились
Алана Мамаева поделилась с подписчиками новостями о продолжающихся судебных разбирательствах с бывшим супругом — футболистом Павлом Мамаевым.
По словам блогера, окончательно решить все вопросы пока не удалось, однако ситуация с алиментами неожиданно изменилась.
Отвечая на вопросы поклонников о ходе судебного процесса, Алана рассказала, что размер выплат на содержание их общей дочери Алисы в последнее время вырос. При этом она призналась, что сама не знает, с чем связано такое изменение.
«Ещё не закончены, но у нас прорыв! Алименты последние пару месяцев выросли до 30 тысяч, а сегодня вообще 71 500. Уж не знаю, что произошло, но я удивлена», — написала Мамаева.Блогер не уточнила, связано ли увеличение суммы с решением суда, изменением обстоятельств или другими причинами. При этом она отметила, что воспринимает произошедшее как положительный сдвиг на фоне длительного разбирательства.
Ранее Алана и Павел Мамаевы неоднократно обсуждали вопросы, связанные с финансовыми обязательствами и воспитанием дочери после развода.