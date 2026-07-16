«Я удивлена»: Алана Мамаева рассказала о неожиданном росте алиментов от бывшего мужа

16 июля 2026, 14:25

Мамаева призналась, что выплаты на дочь Алису в последние месяцы увеличились

Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Алана Мамаева поделилась с подписчиками новостями о продолжающихся судебных разбирательствах с бывшим супругом — футболистом Павлом Мамаевым.





По словам блогера, окончательно решить все вопросы пока не удалось, однако ситуация с алиментами неожиданно изменилась.



Отвечая на вопросы поклонников о ходе судебного процесса, Алана рассказала, что размер выплат на содержание их общей дочери Алисы в последнее время вырос. При этом она призналась, что сама не знает, с чем связано такое изменение.





«Ещё не закончены, но у нас прорыв! Алименты последние пару месяцев выросли до 30 тысяч, а сегодня вообще 71 500. Уж не знаю, что произошло, но я удивлена», — написала Мамаева.