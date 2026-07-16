У режиссёра Никиты Михалкова выявили задолженность перед ФНС
У режиссёра, актёра и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой.
Как выяснил «Звездач», на данный момент за кинематографистом числится долг по Единому налоговому счёту в размере 2 254 568 рублей 93 копейки.
Пока неизвестно, с чем именно связано возникновение задолженности. Не исключено, что речь может идти о технической задержке платежа или несвоевременно проведённом перечислении средств. Также не сообщается, планируется ли погашение долга в ближайшее время.
Сам Никита Михалков и его представители ситуацию пока не комментировали. О каких-либо мерах со стороны налоговых органов в отношении режиссёра также не сообщалось.
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