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У режиссёра Никиты Михалкова выявили задолженность перед ФНС

Никита Михалков задолжал налоговой более 2,2 млн рублей
Никита Михалков (Фото: Instagram* / @nikita__mikhalkov)

У режиссёра, актёра и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой.



Как выяснил «Звездач», на данный момент за кинематографистом числится долг по Единому налоговому счёту в размере 2 254 568 рублей 93 копейки.

Пока неизвестно, с чем именно связано возникновение задолженности. Не исключено, что речь может идти о технической задержке платежа или несвоевременно проведённом перечислении средств. Также не сообщается, планируется ли погашение долга в ближайшее время.

Сам Никита Михалков и его представители ситуацию пока не комментировали. О каких-либо мерах со стороны налоговых органов в отношении режиссёра также не сообщалось.

Софья Метелева

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