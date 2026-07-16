У режиссёра Никиты Михалкова выявили задолженность перед ФНС

16 июля 2026, 12:50

Никита Михалков задолжал налоговой более 2,2 млн рублей

Никита Михалков (Фото: Instagram* / @nikita__mikhalkov)

У режиссёра, актёра и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой.