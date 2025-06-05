05 июня 2025, 11:21

Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Российский телеведущий Валдис Пельш, известный по программе «Угадай мелодию», после долгого отсутствия на экранах продолжает активно заниматься бизнесом. Его компании, занимающиеся производством документальных фильмов, принесли ему более 3 миллионов рублей чистой прибыли в 2023 году. Однако, несмотря на успешные финансовые показатели, у его бизнеса есть задолженность в 32 тысячи рублей перед налоговой. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рождение и семейные корни Переезд матери и семейные связи Учеба и увлечения Образование в Москве Влияние университета на становление Кинокомпания и финансовые успехи Личная жизнь и перемены Здоровье под контролем Семейные ценности

Рождение и семейные корни

Переезд матери и семейные связи

Учеба и увлечения

Образование в Москве

Фото: iStock/Andrey Rykov



Влияние университета на становление

Кинокомпания и финансовые успехи

Личная жизнь и перемены

«Латвия не станет менее любимой мною страной от того, что, если вы достаете "серпастый и молоткастый" российский паспорт, как было у Маяковского, "к одним паспортам — улыбка у рта, к другим — отношение плевое". Но, опять же, все преходяще. И я надеюсь, что закон отрицания, который является одним из основных диалектических законов, он все равно работает», — поделился телеведущий.

Здоровье под контролем

Семейные ценности