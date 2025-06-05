После телевизионного сияния: Как Валдис Пельш справляется с бизнес-убытками и воспитывает детей в новой реальности
Российский телеведущий Валдис Пельш, известный по программе «Угадай мелодию», после долгого отсутствия на экранах продолжает активно заниматься бизнесом. Его компании, занимающиеся производством документальных фильмов, принесли ему более 3 миллионов рублей чистой прибыли в 2023 году. Однако, несмотря на успешные финансовые показатели, у его бизнеса есть задолженность в 32 тысячи рублей перед налоговой. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Рождение и семейные корниВалдис Пельш родился 5 июня 1967 года в Риге. Его родители познакомились во время строительства Плявиньской ГЭС: мать Элла, инженер из Москвы, и отец Эугений Пельш, латыш по национальности, работавший журналистом. Отец имел латгальские и литовские корни и приехал в Ригу из города Варакляны. Он был ведущим Латвийского радио и работал экономистом.
Переезд матери и семейные связиКогда в Латвии началось разделение по гражданству в 1990-х годах, мать Валдиса уехала в Израиль. У него есть старший единоутробный брат Александр от первого брака матери, который работал телеоператором и позже занялся бизнесом в Москве. Младшая сестра Сабина также переехала в Израиль и ныне проживает в США.
Учеба и увлеченияВ школе Валдис учился на твердые четверки, а его любимыми предметами были история и география. Семья много путешествовала, что способствовало его развитию и расширению кругозора. Они обошли весь Крым, побывали на Кавказе, в Карпатах и на реке Белой на Урале.
Образование в МосквеВ 1983 году Пельш окончил спецшколу им. Анри Барбюса с углубленным изучением французского языка. В 16 лет он отправился в Москву и поступил на философский факультет МГУ, став самым молодым студентом на факультете до третьего курса.
Влияние университета на становлениеПо словам Пельша, университет сыграл важную роль в его становлении как личности. Атмосфера, архитектура и эстетика МГУ оставили глубокий след в его жизни. С первого курса он стал посещать Клуб МГУ, где проводились капустники — центры демократической молодежи и московского студенчества. Здесь выступали известные артисты, такие как Рихтер, а свои первые фильмы показывал Андрей Тарковский.
Кинокомпания и финансовые успехиПельш является учредителем двух компаний — ООО «Документалист» и ООО «РД Студия». Последняя завершила год с убытками в 19,5 миллионов рублей. В то время как в 2022 году дела шли значительно лучше, телеведущий заработал более 15 миллионов рублей чистой прибыли. Несмотря на финансовые трудности, Пельш продолжает следить за кинотрендами и недавно представил свой фильм о Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге.
Личная жизнь и переменыВ личной жизни Пельша произошли значительные изменения. Он редко наведывается на родину в Латвию из-за изменившегося отношения к россиянам. В интервью он поделился своими чувствами по этому поводу и выразил надежду на улучшение ситуации в будущем.
«Латвия не станет менее любимой мною страной от того, что, если вы достаете "серпастый и молоткастый" российский паспорт, как было у Маяковского, "к одним паспортам — улыбка у рта, к другим — отношение плевое". Но, опять же, все преходяще. И я надеюсь, что закон отрицания, который является одним из основных диалектических законов, он все равно работает», — поделился телеведущий.