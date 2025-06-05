Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой

05 июня 2025, 09:07

Starhit: Тимати и Валентина Иванова ожидают девочку

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм*/halfbloodval)

Тимати и Валентина Иванова узнали пол будущего малыша. Рэпер станет отцом в третий раз, в то время как для модели этот ребенок — первый. Как сообщает Starhit со ссылкой на источник в окружении возлюбленных, скоро у них появится девочка.







«Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка», — сказал собеседник издания.

«У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», — жаловалась Иванова.