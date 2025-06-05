Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой
Starhit: Тимати и Валентина Иванова ожидают девочку
Тимати и Валентина Иванова узнали пол будущего малыша. Рэпер станет отцом в третий раз, в то время как для модели этот ребенок — первый. Как сообщает Starhit со ссылкой на источник в окружении возлюбленных, скоро у них появится девочка.
«Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка», — сказал собеседник издания.На днях избранница исполнителя прогуливалась по магазинам, чтобы закупить детскую одежду. В личном блоге она поделилась фотографией младенца в голубой распашонке. Тогда поклонники предположили, что девушка ожидает мальчика.
Перед этим она также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время беременности.
«У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», — жаловалась Иванова.Напомним, у Тимати уже есть двое детей: 11-летняя Алиса от Алены Шишковой и 5-летний Ратмир от Анастасии Решетовой. С Валентиной артист встречается с 2022 года. По данным издания, она первая получила одобрение от его матери.
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