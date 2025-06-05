Продюсер Дворцов назвал самого высокооплачиваемого артиста-иноагента
Продюсер Дворцов: Земфира* имеет самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов
Певица Земфира* получает самые высокие гонорары по сравнению с доходами от концертов других покинувших Россию артистов. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.
Собеседник NEWS.ru отметил, что Земфира* собирает большие площадки за границей, поскольку на её выступление приезжают поклонники из разных стран, в том числе из России.
Продюсер подчеркнул, что артистка просит за концерт от 4,4 миллиона рублей, а за корпоратив ей предлагали 26,9 миллиона рублей. Последнюю сумму певица может получить и за концерт, в зависимости от числа слушателей. Так, например, в январе Земфира* выступала в Дубае, где заработала порядка 27 миллионов рублей.
«Земфира – артистка уникальная, у неё есть свой зритель, и на нееё едут за границу даже из России. На «Би-2» и других артистов так не поедут», – отметил Дворцов.Напомним, что после начала СВО Земфира* покинула Россию и обосновалась во Франции. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.
В феврале 2023 года Земфира* была включена в реестр иностранных агентов Минюста РФ за открытую поддержку Украины, проведение концертов в недружественных государствах и получение иностранного финансирования.