Продюсер Дворцов назвал самого высокооплачиваемого артиста-иноагента

05 июня 2025, 10:11

Продюсер Дворцов: Земфира* имеет самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов

Земфира* (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Певица Земфира* получает самые высокие гонорары по сравнению с доходами от концертов других покинувших Россию артистов. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.





Собеседник NEWS.ru отметил, что Земфира* собирает большие площадки за границей, поскольку на её выступление приезжают поклонники из разных стран, в том числе из России.



Продюсер подчеркнул, что артистка просит за концерт от 4,4 миллиона рублей, а за корпоратив ей предлагали 26,9 миллиона рублей. Последнюю сумму певица может получить и за концерт, в зависимости от числа слушателей. Так, например, в январе Земфира* выступала в Дубае, где заработала порядка 27 миллионов рублей.





«Земфира – артистка уникальная, у неё есть свой зритель, и на нееё едут за границу даже из России. На «Би-2» и других артистов так не поедут», – отметил Дворцов.