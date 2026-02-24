«Последний раз»: Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о скончавшейся актрисе фильма «А зори здесь тихие» Ирине Шевчук

24 февраля 2026, 15:31

Депутат Драпеко: Ирину Шевчук я видела последний раз 2 мая 2025 года

Ирина Шевчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скончалась Ирина Шевчук — советская и российская актриса театра и кино, заслужившая широкую известность благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах. Одной из самых запоминающихся работ стала картина «А зори здесь тихие», где она сыграла одну из ключевых ролей.





Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» заявила, что у нее много приятных воспоминаний, связанных с общими съемками легендарного фильма про Великую Отечественную войну, однако их не уместить в одно интервью.





«Это целая жизнь. Уже много десятилетий, как фильм вышел на экран, и мы все следим друг за другом, поддерживаем друг друга, перезваниваемся и встречаемся на юбилеях фильма, на каких-то знаменательных событиях по поводу Великой Отечественной войны», — поделилась она.

«Это было прямо возле Храма Вооружённых Сил. Большой памятник с бронзовыми фигурами девочек — нас, когда мы были молодые и играли эти роли. Это было 2 мая 2025 года, мы с ней увиделись последний раз, потом она заболела, только перезванивались», — рассказала Драпеко.