Актриса Ирина Шевчук скончалась после тяжелой болезни
Скончалась актриса Ирина Шевчук. Ей было 74 года. О трагедии сообщила её дочь — актриса Александра Афанасьева-Шевчук.
По словам дочери, в последние годы Ирина Борисовна тяжело болела. Семья на протяжении трёх лет боролась с заболеванием. В своём обращении Афанасьева-Шевчук поблагодарила врачей, которые помогали матери, и попросила поддержать её в организации похорон. Дата и место прощания пока не объявлены.
Ирина Шевчук — советская и российская актриса театра и кино, заслужившая широкую известность благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах. Одной из самых запоминающихся работ стала картина «А зори здесь тихие», где актриса сыграла одну из ключевых ролей. Также в её фильмографии — проекты «Мраморный дом», «Сонька золотая ручка», «Другая семья», «Ангел-хранитель» и десятки других работ.
