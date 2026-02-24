Актриса Ирина Шевчук скончалась после тяжелой болезни

24 февраля 2026, 14:13

Ирина Шевчук с дочерью Александрой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скончалась актриса Ирина Шевчук. Ей было 74 года. О трагедии сообщила её дочь — актриса Александра Афанасьева-Шевчук.