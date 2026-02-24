Достижения.рф

Актриса Ирина Шевчук скончалась после тяжелой болезни

Ирина Шевчук с дочерью Александрой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скончалась актриса Ирина Шевчук. Ей было 74 года. О трагедии сообщила её дочь — актриса Александра Афанасьева-Шевчук.



По словам дочери, в последние годы Ирина Борисовна тяжело болела. Семья на протяжении трёх лет боролась с заболеванием. В своём обращении Афанасьева-Шевчук поблагодарила врачей, которые помогали матери, и попросила поддержать её в организации похорон. Дата и место прощания пока не объявлены.

Ирина Шевчук — советская и российская актриса театра и кино, заслужившая широкую известность благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах. Одной из самых запоминающихся работ стала картина «А зори здесь тихие», где актриса сыграла одну из ключевых ролей. Также в её фильмографии — проекты «Мраморный дом», «Сонька золотая ручка», «Другая семья», «Ангел-хранитель» и десятки других работ.

Иван Мусатов

