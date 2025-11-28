28 ноября 2025, 18:03

Нина Гребешкова (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Нина Павловна Гребешкова — одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино, заслуженная артистка РФ и неизменная спутница жизни Леонида Гайдая. 29 ноября звезде «Бриллиантовой руки» могло исполниться 95 лет. ​«Радио 1» расскажет о ее творческом пути, карьере и личной ​жизни.





Содержание Биография Нины Гребешковой: ранние годы и путь к профессии Первые роли Нины Гребешковой Фильмы 1950-х: первые яркие работы Сотрудничество с Леонидом Гайдаем и культовые роли Телевидение и документальные проекты Личная жизнь Нины Гребешковой: история любви, длиной в жизнь Смерть Нины Гребешковой

Биография Нины Гребешковой: ранние годы и путь к профессии

Нина Гребешкова (фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)



Первые роли Нины Гребешковой

Фильмы 1950-х: первые яркие работы

Нина Гребешкова в фильме «Испытание верности» (фото: РИА Новости / РИА Новости)



Сотрудничество с Леонидом Гайдаем и культовые роли

Работы 1980–2000-х

Нина Гребешкова (фото: кадр из фильма «Экипаж»)

Телевидение и документальные проекты

Личная жизнь Нины Гребешковой: история любви, длиной в жизнь

«Однажды Леня говорит: "Ну что мы с тобой все ходим и ходим, давай поженимся". И я это восприняла как очередную шутку. "Да ты что, Леня! Ты такой длинный, а я такая маленькая. Будем как Пат и Паташонок!" А он мне: "Ну знаешь, Нинок, большую женщину я не подниму, а маленькую буду всю жизнь на руках носить!" Предложения руки и сердца были и до Гайдая. Но "да" я ответила только ему», — вспоминала Гребешкова.

Леонид Гайдай (фото: РИА Новости / Василий Малышев)

«Я очень скучаю по мужу, мне с ним так повезло. Не было ни дня, когда я не вспоминала бы о нем. Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!», — вспоминала актриса.

Смерть Нины Гребешковой