Последняя просьба Гайдая: почему Нина Гребешкова не вышла замуж после смерти режиссёра? Трагическая судьба звезды «Бриллиантовой руки»
Нина Павловна Гребешкова — одна из самых узнаваемых актрис советского и российского кино, заслуженная артистка РФ и неизменная спутница жизни Леонида Гайдая. 29 ноября звезде «Бриллиантовой руки» могло исполниться 95 лет. «Радио 1» расскажет о ее творческом пути, карьере и личной жизни.
Биография Нины Гребешковой: ранние годы и путь к профессииНина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве в семье рабочих: отец трудился маляром, а мать шила на дому. Начало войны застало девочку школьницей. Отец ушёл на фронт, а мать с детьми эвакуировалась в деревню Сурьмино Пензенской области.
Юная Нина охотно училась и мечтала стать учительницей младших классов — ей нравилось заниматься с детьми, а о сцене она даже не думала.
Ситуацию изменила случайная встреча. На дне рождения подруги она разговорилась с её отцом, поэтом Владимиром Луговским. Именно он убедил девушку попробовать себя в театральной сфере. Вдохновившись, выпускница школы вместе с Марией Луговской подала документы во ВГИК и поступила с первой попытки — на курс Сергея Герасимова.
Позже актриса вспоминала, что их поток был «пёстрым»: рядом учились и серьёзные взрослые люди, и весёлая молодёжь, которая постоянно смеялась и наслаждалась студенческой свободой.
Первые роли Нины ГребешковойСниматься Гребешкова начала уже на первом курсе: её дебютом стал эпизод в фильме «Смелые люди», где она сыграла девочку с куклой. После выхода фильма весь Гагаринский переулок, в котором жила семья Гребешковых, уверял, что Нина стала настоящей кинозвездой.
В начале 1950-х последовали небольшие роли в «Спортивной чести» и «Сеансе гипноза». На третьем курсе актрису пригласили в Ленинград на фильм «Честь товарища», где она сыграла Галю Богачеву. С этого момента её съёмочная жизнь стремительно набирала обороты.
Фильмы 1950-х: первые яркие работыВ 50-е годы Гребешкова стала одной из самых узнаваемых молодых актрис советского кино. Небольшой рост позволял ей играть школьниц, позже — молодых мам и учителей. Особенно значимой стала работа в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности», где вместе с ней играли Марина Ладынина и Сергей Ромоданов.
В этот же период её фильмография пополнилась лентами «Беспокойная весна», «Ботагоз», детской сказкой «Звездный мальчик» и драмой «Девочка ищет отца».
Сотрудничество с Леонидом Гайдаем и культовые ролиПервая совместная работа с Леонидом Гайдаем — киноповесть «Трижды воскресший». Картина не была хитом, но стала важным этапом и для режиссёра, и для актрисы.
Настоящий успех пришёл с «Кавказской пленницей». Гайдай предложил актрисе небольшую, но яркую роль медсестры в психбольнице. Для съёмок Нина отказалась от другого предложения и отправилась с творческой группой в Крым. После этого Гребешкова стала регулярно появляться в работах Гайдая и Данелии.
Особое место в её карьере занимает «Бриллиантовая рука», где ей досталась одна из главных ролей — она сыграла экранную супругу героя Юрия Никулина. После премьеры зрители настолько поверили в их семейную пару, что многие считали Никулина и Гребешкову настоящими мужем и женой.
Не меньший успех получила комедия «Не может быть!». В 1976 году киноальманах собрал в кинотеатрах более 50 миллионов зрителей и стал одним из лидеров проката.
Интересно, что именно Гребешкова выдвинула идею создать легендарную комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Увидев спектакль по пьесе Булгакова, она предложила мужу использовать материал для новой картины — так и родился один из самых известных советских фильмов.
Работы 1980–2000-х
В 1982 году актриса появилась в самой кассовой картине сезона — «Спортлото-82», сыграв тётю главного героя. Это был государственный проект, созданный для поддержки советской лотереи после падения доходов в постолимпийский период.
Последней совместной работой с Гайдаем стала комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Роль была эпизодической, а имя актрисы не внесли в титры. Гребешкова часто повторяла: маленькая роль требует от актёра больше мастерства — нужно создать образ буквально за несколько реплик.
Среди её работ 2000-х — сериал «Каменская-2» и мелодрама «Победитель». В 2016 году актриса сыграла пассажирку самолёта в фильме-катастрофе «Экипаж» Николая Лебедева. Лента собрала в прокате более $22 млн и стала одной из самых обсуждаемых в российском кино того года.
В 2020-м, к своему 90-летию, Гребешкова появилась в сериале «Содержанки-2» в роли старушки на скамейке.
Телевидение и документальные проектыВ 2015 году команда «Идеального ремонта» преобразила дачу актрисы, сделав её пригодной для круглогодичного проживания. В 2017 году дизайнеры программы занялись обустройством участка: построили беседку и создали французский сад.
В 2016 году вышел документальный фильм «Я без тебя пропаду», где Гребешкова впервые подробно рассказала о быте с Гайдаем. Она не скрывала, что на протяжении всей жизни брала на себя все бытовые вопросы: гонорары мужа приходили редко и уходили на крупные покупки. В одном из кризисных периодов она даже заявила супругу о расставании, однако он честно признался, что пропадёт без неё. Больше они эту тему не затрагивали.
В 2023 году Нина Гребешкова участвовала в создании документального фильма «Все бриллианты короля комедии» к 100-летию Леонида Гайдая. В проект вошли редкие архивы и воспоминания семьи.
Личная жизнь Нины Гребешковой: история любви, длиной в жизньБрак Нины Гребешковой и Леонида Гайдая длился более 40 лет и стал одним из самых устойчивых и гармоничных союзов в советском кинематографе. Будущие супруги познакомились во ВГИКе. Молодой режиссёр сразу обратил внимание на жизнерадостную студентку, хотя и не предполагал, что она станет его главной опорой и вдохновением. Гайдай, который был старше Нины на восемь лет, успел пройти войну и пережить ранение, однако именно её естественность, искренность и оптимизм произвели на него решающее впечатление.
Однажды Гребешкова сделала замечание неопрятной рубашке Гайдая. Режиссёра это тронуло: он воспринял это как знак заботы и признался ей в любви.
«Однажды Леня говорит: "Ну что мы с тобой все ходим и ходим, давай поженимся". И я это восприняла как очередную шутку. "Да ты что, Леня! Ты такой длинный, а я такая маленькая. Будем как Пат и Паташонок!" А он мне: "Ну знаешь, Нинок, большую женщину я не подниму, а маленькую буду всю жизнь на руках носить!" Предложения руки и сердца были и до Гайдая. Но "да" я ответила только ему», — вспоминала Гребешкова.Пара поженилась. Свадьба прошла скромно, а жить молодожёны первые годы вынуждены были в небольшой комнате в родительском доме супруги.
С самого начала Нина осознала, что рядом с ней — человек исключительного таланта. Она без колебаний взяла на себя большую часть бытовых обязанностей, совмещая домашние хлопоты с актёрской работой. Позже супруги получили собственную просторную квартиру, но распределение ролей в семье не изменилось: хозяйственные вопросы по-прежнему лежали на плечах Нины Павловны.
Несмотря на глубокую привязанность друг к другу, характерами супруги различались сильно. Гайдай тяготел к одиночеству, тогда как Гребешкова была более открытым и общительным человеком.
У Гайдая и Гребешковой есть дочь Оксана, которая стала для Леонида настоящей любимицей. Однако он сразу обозначил, что расширять семью больше не намерен. Гребешкова же мечтала о нескольких детях, но приняла решение мужа.
В 70 лет здоровье Гайдая резко ухудшилось — врачи диагностировали отёк лёгких. Нина Павловна почти не отходила от мужа. Он умер у неё на руках 19 ноября 1993 года. Актриса позже признавалась: ей казалось, что он просто вышел на минутку.
«Я очень скучаю по мужу, мне с ним так повезло. Не было ни дня, когда я не вспоминала бы о нем. Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!», — вспоминала актриса.После смерти Гайдая Гребешкова чаще проводила время на даче под Звенигородом, занималась садом и ухаживала за двумя кошками — Масяней и Грушей. В интервью 2021 года она рассказала, что последней просьбой мужа было «не выходить больше замуж». Своё обещание Нина Павловна сдержала.
Смерть Нины Гребешковой10 мая 2025 года актриса скончалась в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. За год до этого Гребешкова перенесла госпитализацию после падения.
14 мая актрису похоронили на Кунцевском кладбище — рядом с Леонидом Гайдаем.