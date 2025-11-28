Рэпер Макан прибыл в дивизию имени Дзержинского для прохождения срочной службы

28 ноября 2025, 12:06

Андрей Косолапов (Фото: tg/RosgvardOfficial)

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, где начнёт срочную службу. Об этом сообщает Росгвардия.