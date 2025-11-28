Рэпер Макан прибыл в дивизию имени Дзержинского для прохождения срочной службы
Рэпер Макан (Андрей Косолапов) прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, где начнёт срочную службу. Об этом сообщает Росгвардия.
В ведомстве уточнили, что в ближайшее время артист вместе с другими новобранцами пройдёт курс молодого бойца: физическую, огневую и специальную подготовку. В это время Макан будет задействован в обеспечении общественного порядка и безопасности в Московском регионе.
В Росгвардии отметили, что ранее службу в ВС РФ проходили многие известные личности. Среди них губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, российские актёры Андрей Чубченко и Антон Макарский.
