Марата Башарова обязали выплачивать алименты на сына от бывшей жены
Российского телеведущего, актера театра и кино Марата Башарова обязали выплачивать алименты на сына от третьей жены Елизаветы Шевырковой. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что Башаров и Шевыркова стали встречаться в 2015-м, а спустя два года связали себя узами брака. Однако он продлился недолго: в 2019-м пара рассталась. Супруга артиста заявила, что стала жертвой домашнего насилия.
За год до свадьбы у них родился сын Марсель. В июле мальчику исполнилось девять лет. Бывшие супруги не могли решить вопрос о содержании ребенка, и точку в нем поставил мировой судья в Москве.
Ранее стало известно, что Башаров тайно женился на актрисе Асе Борисовой.
