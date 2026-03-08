Шутка про генерала Карбышева, травля от Михалкова и нервный срыв: куда пропала экс-звезда Comedy Woman Наталия Медведева?
Наталия Медведева стала известна публике после участия в КВН и Comedy Woman. Провокационные образы принесли ей огромную популярность. 9 марта Наталия Медведева отмечает свой 41-й день рождения. Кого артистке прочили в мужья и с кем она в итоге обрела счастье — в материале «Радио 1».
Биография Наталии МедведевойНаталия Медведева появилась на свет в Серпухове 9 марта 1985 года. Ее мама, Ольга Борисовна, работала учителем немецкого языка, а папа, Юрий Андреевич, трудился инженером. С раннего возраста Медведеву тянуло к творчеству: она устраивала домашние концерты, ходила в танцевальные кружки и музыкальную школу, а еще регулярно участвовала в театральных постановках.
Перед выпуском из школы Наталия заявила семье о своем желании стать артисткой и поступить в театральное учебное заведение. Но Ольга Борисовна убедила дочь выбрать более стабильную и интересную профессию в области ресторанного и гостиничного бизнеса.
Наталия Медведева в КВНБудучи студенткой, Наталия наблюдала за выступлениями нескольких коллективов КВН. Однако в 2003 году Медведева захотела активно включиться в работу команды «Мегаполис».
Спустя два года девушку пригласили в составы таких команд, как «Гламур» и «Федор Двинятин». В 2006 году к этим коллективам добавился и Александр Гудков — это стало началом нового этапа в карьере Наталии.
Команда «Федор Двинятин» сильно выделялась среди остальных своим провокационным и нетипичным юмором, который не всегда находил понимание у зрителей и звездного жюри. Иные участники КВН прозвали коллектив «Цирком уродов» из-за его отличавшегося подхода к выступлениям и шуткам.
Однако это не помешало Медведевой в 2008 году получить титул «КВНщицы года». Спустя год команда «Двинятин» стала обладателем бронзовой медали в финале Высшей лиги КВН. После такого успеха участники команды решили распрощаться с проектом и начать карьеру на телевидении.
Наталия Медведева (Фото: Instagram* @natalymedvedeva)
Чуть не заработала нервный срыв из-за Comedy WomanВ 2006 году Наталия стала частью комедийного шоу Made in Woman, известному сейчас как Comedy Woman. На проекте ей предложили роль эксцентричной городской жительницы, которая регулярно шокировала зрителей. Сама артистка рассказывала, что создавала этот образ без подражания кому-либо.
В рамках работы над шоу Медведева тесно сотрудничала с комиком Гудковым. Несмотря на то, что сценаристы поначалу не собирались регулярно показывать Наталию, успех у зрителей привел к тому, что ее выступления стали частью репертуара шоу.
«В основном мы работали с Гудковым в паре. Я придумывала образ, из меня выходила какая-нибудь женщина нелегкой судьбы, и мы накидывали. Я давала образ, фразочки, движения — Саша добивал шутками. Потом я собирала в какой-то номер», — отмечала актриса в беседе с «Эмпатия манучи».
В 2013 году на Наталию обрушилась волна хейта из-за шутки, прозвучавшей в Comedy Woman накануне Дня Победы.
«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — обратилась Екатерина Варнава.
«Это замёрзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — ответила ей Наталия Медведева.
Неудачную шутку про Героя Советского Союза начали активнее обсуждать после того, как фрагмент выпуска попал в Сеть в 2019 году. Внимание к «хохме» привлек режиссёр Никита Михалков. Автор программы «БесогонTV» осудил участниц телешоу, назвав их «глупыми овцами».
Никита Михалков (Фото: кадр из программы «БесогонТВ»)
«А когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе <...> Генерал Карбышев — фантастическая личность», — уточнял Михалков.
Актриса извинялась перед публикой. Она полагала, что фамилия героя ее сценки была вымышленной. Медведева подчеркнула, что не имеет отношения к созданию скетча и обвинила авторов программы.
«Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают», — добавила она.
Некоторые судачили, что автором скандальной шутки был юморист Александр Гудков, поскольку именно он работал в тандеме с Наталией.
В 2014 году Медведева решила покинуть Comedy Woman и заняться сольной карьерой. У звезды накопилась огромная усталость, но были и другие проблемы. В последний день участия в шоу Наталия испытывала стыд за то, что делает, и это стало решающим моментом для ее ухода. Актриса не скрывает, что за восемь лет нахождения в шоу Comedy Woman бывали разные ситуации.
«Я рыдала. Меня там уничтожили, грубо говоря. В принципе, могла потом лечь с нервным срывом. Я себя собрала. Теперь с этой травмой живу», — откровенничала Медведева на youtube-канале «Елена Ханга».
Наталия Медведева (Фото: кадр из фильма «Небриллиантовая рука»)
Наталия Медведева в театре и киноВ 2010 году состоялась премьера спектакля «Счастливый номер» — в нем Медведева исполнила три различные роли. Спустя два года Наталия сыграла в комедии «Чего же хотят мужчины?». Помимо прочего, артистка помогала Театру Поколений в работе над спектаклем «Конец героя», потом трудилась над иммерсивной постановкой «Жестокая иллюзия любви» на сцене театра «Скороход».
На конец 2012 года пришелся дебют Медведевой в кино, где ей предстояло перевоплотиться в секретаршу Эльвиру в картине «Новогодний брак». Следом Наталия появилась в комедии «Что творят мужчины!». В 2013 году на телеканале «Пятница» началась трансляция комедийного сериала «Шурочка», где Медведевой досталась ключевая роль.
В 2014 году Наталия снялась в фильме «Корпоратив», а в 2015 году артистка стала частью нескольких кинопроектов: «Третий поединок», «Приличные люди», «Шоу века», «Помню — не помню!».
Еще артистка озвучила иностранные мультипликационные ленты «Хранитель луны», «Ми-ми-мишки». Наталия подарила свой голос героине Джейн в сериале «Девственница Джейн». Еще она участвовала в дубляже диснеевского мультфильма «Ральф», где озвучила Ванилопу фон Кекс.
Наталия Медведева (Фото: кадр из фильма «Помню – не помню!»)
Наталия Медведева на телевидении19 апреля 2013 года Медведева дебютировала как телеведущая в программе «Твое кино!». 21 февраля 2015-го состоялась премьера телепередачи канала СТС «Империя Иллюзий: братья Сафроновы» при участии Наталии.
Спустя некоторое время артистка появилась в шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с Максимом Стависким. Медведева вела передачу «Субботний вечер», а еще снималась в программах «Последний герой», «Фактор страха», «Звезды в Африке».
Личная жизнь Наталии МедведевойПоклонники прочили Наталии в супруги игрока из команды КВН «Федор Двинятин» Александра Гудкова. Артисты долгое время общались, вместе трудились над несколькими проектами, включая Comedy Woman, и даже не старались опровергать слухи об отношениях. Однако вдруг появилась новость о том, что Медведева помолвлена, причем с другим юмористом.
В настоящий момент личная жизнь Медведевой тесно связана с коллегой по юмористическому цеху — капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. Мужчина работает режиссером и сценаристом. В 2012 году пара сыграла свадьбу.
В 2015 году у супругов родился сын Илья, а в октябре 2018-го в семье появился второй ребенок — Тимофей. Наталия старается сама заботиться о наследниках — играть, укладывать спать, читать сказки, купать.
Наталия Медведева и Александр Коптель (Фото: Instagram* @natalymedvedeva)
Медведева скрывала сыновей от публики. Журналисты узнали о беременности артистки лишь через несколько месяцев. Семейными фото в Instagram* она тоже редко делилась. Но в конце июля 2022 года Наталия осчастливила поклонников новостью — она стала мамой в третий раз. Девочку назвали Луизой. К слову, о своей беременности артистка не сообщала, подчеркнув, что любит удивлять.
В феврале 2024 года во время участия в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Медведева рассказала о сложностях, с которыми ее муж столкнулся после прибавления в семье. Наталия поделилась, что у нее началась послеродовая депрессия, актриса нуждалась в лечении. Александр Коптель тогда отметил, что практически оставил свои личные проекты, наладив работу в качестве менеджера для своей супруги, которая пользуется огромным спросом на корпоративных мероприятиях.