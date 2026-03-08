08 марта 2026, 15:40

Наталия Медведева (Фото: Instagram* @natalymedvedeva)

Наталия Медведева стала известна публике после участия в КВН и Comedy Woman. Провокационные образы принесли ей огромную популярность. 9 марта Наталия Медведева отмечает свой 41-й день рождения. Кого артистке прочили в мужья и с кем она в итоге обрела счастье — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Наталии Медведевой Наталия Медведева в КВН Чуть не заработала нервный срыв из-за Comedy Woman Наталия Медведева в театре и кино Наталия Медведева на телевидении Личная жизнь Наталии Медведевой Наталия Медведева сейчас

Биография Наталии Медведевой

Наталия Медведева в КВН

Чуть не заработала нервный срыв из-за Comedy Woman

«В основном мы работали с Гудковым в паре. Я придумывала образ, из меня выходила какая-нибудь женщина нелегкой судьбы, и мы накидывали. Я давала образ, фразочки, движения — Саша добивал шутками. Потом я собирала в какой-то номер», — отмечала актриса в беседе с «Эмпатия манучи».

«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — обратилась Екатерина Варнава.

«Это замёрзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — ответила ей Наталия Медведева.

Никита Михалков (Фото: кадр из программы «БесогонТВ»)

«А когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе <...> Генерал Карбышев — фантастическая личность», — уточнял Михалков.

«Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают», — добавила она.

«Я рыдала. Меня там уничтожили, грубо говоря. В принципе, могла потом лечь с нервным срывом. Я себя собрала. Теперь с этой травмой живу», — откровенничала Медведева на youtube-канале «Елена Ханга».

Наталия Медведева (Фото: кадр из фильма «Небриллиантовая рука»)

Наталия Медведева в театре и кино

Наталия Медведева (Фото: кадр из фильма «Помню – не помню!»)

Наталия Медведева на телевидении

Личная жизнь Наталии Медведевой

Наталия Медведева и Александр Коптель (Фото: Instagram* @natalymedvedeva)

Наталия Медведева сейчас