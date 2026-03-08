Роман с главным ловеласом СССР, рак крови и тихое угасание в хосписе: как закончился путь звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной?
Лариса Голубкина — женщина-легенда, чей образ Шурочки Азаровой из «Гусарской баллады» стал эталоном женственности и отваги для миллионов зрителей. Актриса, сумевшая покорить Эльдара Рязанова ещё на студенческой скамье, жена гениального Андрея Миронова и мать не менее известной Марии Голубкиной, 9 марта 2025 года могла бы отметить своё 86-летие. Её жизнь, полная блеска софитов и громких имён, на поверку оказалась соткана из тихих драм, неразгаданных тайн и борьбы с болезнями, которые последние годы держали её в плену паллиативной тишины. О том, какой ценой давалась слава и что осталось за кадром красивой киноленты, читайте в материале «Радио 1».
Биография Ларисы ГолубкинойРодилась Лариса Голубкина 9 марта 1940 года в Москве в семье военного. Детство будущей звезды прошло в гарнизонах, а юность была разорвана между мечтой о большой сцене и строгостью отца-полковника, который считал актёрскую профессию «несерьёзной». Ослушавшись родителя, она поступила сначала в музыкальное училище, а затем и в ГИТИС, где на втором курсе случился её звёздный час.
Проба у Эльдара Рязанова обернулась триумфом: Голубкина обошла саму Людмилу Гурченко и Алису Фрейндлих, получив роль Шурочки. Фильм «Гусарская баллада» 1962 года мгновенно сделал её всенародной любимицей. Казалось, судьба дала ей всё и сразу. Однако сама актриса относилась к своей славе с удивительной долей скепсиса, считая, что если бы не эта роль, зрители могли бы никогда о ней не узнать.
После оглушительного дебюта её карьера продолжилась в Театре Российской армии, где она служила с 1964 года, и в кино. На её счету яркие работы в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», эпопее «Освобождение» и знаменитой комедии «Трое в лодке, не считая собаки». Всего фильмография актрисы насчитывает почти четыре десятка ролей.
Десять лет ожидания Миронова и тайна рождения дочериЛичная жизнь Ларисы Голубкиной — это сюжет для отдельного фильма, полного страсти, домыслов и умолчаний. Её роман с Андреем Мироновым — один из самых красивых и сложных в советском кино. Они познакомились в компании друзей, и Миронов, главный ловелас эпохи, буквально в первый день знакомства сделал ей предложение, но получил отказ. Голубкина держала оборону почти десять лет, за которые оба успели побывать в других отношениях. У Ларисы был незарегистрированный брак со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, а в 1973 году родилась дочь Маша.
Вот тут и начинается главная интрига, десятилетиями будоражившая публику. Официально отцом Марии долгое время считался Щербинский-Арсеньев, однако позже сценарист отрёкся от отцовства, намекнув на отношения артистки с директором «Мосфильма» Владимиром Досталем. В кулуарах также шептались о романе Голубкиной с Алексеем Баталовым и даже с мировым красавцем Аленом Делоном.
Ситуацию прояснила уже сама Мария Голубкина, причём относительно недавно. В 2024 году в интервью наследница актёрской династии сообщила, что её биологический отец — Андрей Миронов. «Я всегда носила отчество Андреевна», — подчеркнула актриса, объяснив, что в советское время родители скрывали этот факт, чтобы избежать лишних обсуждений, ведь у Миронова уже росла дочь Мария от первого брака с Екатериной Градовой.
Официально Лариса и Андрей поженились только в 1977 году, когда Маше было уже четыре года. Миронов удочерил девочку и души в ней не чаял, хотя Мария оставила фамилию матери. Сам брак Голубкина называла «сложным, но счастливым». Миронов любил шумные компании, она — тишину и домашний уют. В 1987 году сердце актёра остановилось на сцене в Риге. Для Голубкиной это стало ударом, от которого она так и не оправилась.
«Вы считаете, что я могу завести новый роман после Андрюши? Это смешно», — отрезала она однажды назойливому журналисту.
Болезнь Вальденстрема и паллиативный статусПоследние годы жизни Ларисы Голубкиной были скорее мучительным угасанием, чем заслуженным отдыхом. В 2014 году у неё диагностировали редкое онкологическое заболевание — макроглобулинемию Вальденстрема (рак крови). Болезнь удалось ввести в ремиссию, но в 2020 году случилась новая беда — перелом шейки бедра. С этого момента актриса практически перестала появляться на публике и жила в пансионате «Сосны» на Николиной Горе.
В 2024 году недуг вернулся с новой силой. Кроме того, у актрисы диагностировали болезнь Паркинсона. Ей был присвоен паллиативный статус. Дочь Мария откровенно признавалась:
«У мамы — еле-еле душа в теле. Пусть живет сколько сможет. Лучше уже вряд ли будет».
Лариса Ивановна скончалась 22 марта 2025 года в хосписе. Отпевание прошло 25 марта в храме на Трёх Горах, а похоронили народную артистку на Троекуровском кладбище, рядом с матерью, но не с мужем — Андрей Миронов покоится на Ваганьковском.
Кому досталось наследствоВопрос наследства всегда всплывает вокруг ушедших звёзд, и здесь сенсаций не случилось. Лариса Голубкина не нажила миллионов и роскошных особняков. Главным её богатством была та самая трёхкомнатная квартира на Селезнёвке, которую они обустраивали с Мироновым. Рыночная стоимость этого жилья сегодня оценивается примерно в 27–34 миллиона рублей. Дачу актриса продала давно.
Единственной наследницей стала дочь Мария Голубкина. Внуки Ларисы Ивановны — 27-летняя Анастасия и 22-летний Иван (дети Марии от брака с Николаем Фоменко) — в последнее время жили за границей. Они учились в Англии, а в 2022 году переехали в Германию.