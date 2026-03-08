45-летняя голая Пэрис Хилтон снялась для своего бренда — фото
45-летняя Пэрис Хилтон устроила довольно откровенную фотосессию в ванне с пеной — кадры стали частью рекламной кампании её бренда Parívie. Снимки звезда разместила на своей странице в запрещённой соцсети.
На фото Хилтон уверенно позирует, подчёркивая изящные линии фигуры. Волосы она собрала в аккуратный высокий пучок, а естественный нюдовый макияж сделал образ лёгким и свежим. В качестве акцентов — сияющее украшение на шее и лаконичная диадема.
Косметика Parívie предназначается для ухода за кожей, а фирменную эстетику бренда выдержали в разных оттенках розового. Эту палитру можно заметить и в оформлении съёмки.
