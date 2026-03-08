08 марта 2026, 14:13

Юрий Гагарин (Фото: скриншот д/ф «Звезда по имени Гагарин»)

Юрий Гагарин — это не просто имя, это легенда Советского Союза, человек, который 12 апреля 1961 года заставил плакать от восторга Хрущева и всего за 108 минут превратился из старшего лейтенанта в звезду мирового масштаба. 9 марта исполняется 91 год со дня рождения летчика. О том, кем был первый космонавт вне объективов телекамер, какие тайны хранят архивы его полета и почему смерть Гагарина до сих пор заставляет следователей пересматривать старые дела — в материале «Радио 1».





Биография Юрия Гагарина

«Я безмерно рад, что моя любимая Отчизна первой в мире совершила этот полёт, первой в мире проникла в космос», — писал он в рапорте.

Личная жизнь героя

Юрий Гагарин с дочерьми (Фото: скриншот д/ф «Звезда по имени Гагарин»)

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны».

«Юра был не мой, он был народный. А я это приняла».

Не земной человек, а небесный

Юрий Гагарин (Фото: скриншот д/ф «Звезда по имени Гагарин»)

Последние годы жизни гагарина и трагедия над Киржачом