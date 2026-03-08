Правда ли, что Гагарина «забрали инопланетяне», за что Брежнев обиделся на космонавта и чей прах стоит в Кремлёвской стене?
Юрий Гагарин — это не просто имя, это легенда Советского Союза, человек, который 12 апреля 1961 года заставил плакать от восторга Хрущева и всего за 108 минут превратился из старшего лейтенанта в звезду мирового масштаба. 9 марта исполняется 91 год со дня рождения летчика. О том, кем был первый космонавт вне объективов телекамер, какие тайны хранят архивы его полета и почему смерть Гагарина до сих пор заставляет следователей пересматривать старые дела — в материале «Радио 1».
Биография Юрия ГагаринаОфициальная биография Гагарина вычищена до стерильного блеска. Родился в деревне Клушино под Гжатском 9 марта 1934 года в семье плотника и доярки. В 1941 году пошел в первый класс, но учебу прервала война: семья пережила оккупацию, ютилась в землянке, а старших брата и сестру угнали в Германию. После войны, из-за тяжелого материального положения, Юрий не смог продолжать учебу в школе и уехал в Москву поступать в ремесленное училище.
Путь в небо начался с Саратовского аэроклуба, где юный пилот выполнил 196 полетов на Як-18, налетав более 42 часов. Затем было Оренбургское летное училище. Интересная деталь: Гагарин чуть не стал жертвой собственного роста. Из-за невысокого роста (всего 157 см) он никак не мог правильно посадить самолет — угол обзора был не тем. Лишь гениальная догадка начальника училища положить на кресло подушку решила проблему.
Но если копнуть глубже, начинается зона мифов. Например, до сих пор ходят слухи, что Гагарин был не первым, а лишь первым выжившим. Что до него были так называемые «нулевые» запуски, заканчивавшиеся трагедией.
«Я безмерно рад, что моя любимая Отчизна первой в мире совершила этот полёт, первой в мире проникла в космос», — писал он в рапорте.
Но многие историки космонавтики задаются вопросом: а была ли у него возможность отказаться? 12 апреля 1961 года на кону стояла не просто научная победа, а жизнь конкретного человека, которого в случае неудачи списали бы как «испытателя № 1», не проронив ни строчки в газетах.
Личная жизнь герояГагарин был человеком кристально чистой репутации в браке. Со своей женой, Валентиной Ивановной Горячевой, он познакомился на танцах в Оренбургском училище в 1957 году. Первое впечатление, по воспоминаниям самой Валентины, было не в его пользу: «Невысокий, худощавый. Голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши». Но настойчивость курсанта сделала свое дело: после нескольких воскресных встреч молодые люди поженились.
Их семейная жизнь началась в суровых условиях Заполярья. Валентина вспоминала: «Печка сразу оживала, и скоро наша комната наполнялась веселым гудением... Кажется, что во всей Вселенной только два живых существа — он и я. За окном плачет метель, оцепенело стынут столбы». В 1959 году родилась дочка Елена, а в марте 1961-го, буквально за месяц до полета, — Галина.
Перед первым полетом Гагарин написал жене прощальное письмо, которое должно было быть вручено в случае трагедии:
«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны».
Что касается слухов о романах с иностранными красавицами — например, с Джиной Лоллобриджидой, — они так и остались на совести бульварной прессы. Сама Валентина Ивановна до конца дней хранила молчание, лишь однажды обронив:
«Юра был не мой, он был народный. А я это приняла».
После гибели мужа 32-летняя вдова больше никогда не вышла замуж и прожила в той самой квартире в Звездном городке до самой смерти в марте 2020 года, пережив супруга на 52 года.
Не земной человек, а небесныйГромких скандалов с участием Гагарина в архивах не найти. Однако были истории, которые сегодня кажутся курьезами. Например, после полета поклонники буквально рвали космонавта на сувениры. Чаще всего под руку фанатам попадались пуговицы от мундира. Поэтому Гагарин вынужден был возить с собой на встречи запасные пуговицы, чтобы иметь приличный вид после общения с восторженной публикой.
Другой случай произошел в Великобритании, куда Гагарин прибыл в июле 1961 года. Британский этикет запрещал королевским особам фотографироваться с простолюдинами, но Елизавета II нашла остроумный выход, заявив, что Гагарин — «не земной человек, а небесный, практически небожитель». Совместный снимок был сделан, хотя найти его до сих пор не удалось — вероятно, он хранится в королевских архивах. А возили первого космонавта по Лондону на роскошном Rolls-Royce с уникальным номером «YG-1», что расшифровывалось как «Yuri Gagarin — First».
Что касается слухов о пристрастии к алкоголю, исследователи опровергают и эту версию. Любимым словом космонавта, по свидетельствам составителей психологических профилей, было слово «работать».
Последние годы жизни гагарина и трагедия над КиржачомК концу 1960-х Гагарин задыхался от общественной нагрузки. Он объездил полмира, но рвался в небо. 27 марта 1968 года он выполнял тренировочный полет на УТИ МиГ-15 вместе с инструктором Владимиром Серегиным. В 10:19 они взлетели с аэродрома Чкаловский, а в 10:30 связь прервалась. Самолет рухнул в лес под Киржачом. Официальную версию «резкий манёвр ухода от метеозонда» обнародовали лишь в 2011 году, когда рассекретили часть документов. Однако участники расследования утверждают, что настоящие материалы до сих пор скрыты.
В народе жили свои версии. Самая мистическая — инопланетная. Ванга в 1979 году заявила: «Его забрали они». Очевидцы перед катастрофой видели в небе светящийся шар с лучами и сочли его за инопланетный корабль.
Другая легенда — конфликт с Брежневым. Якобы космонавт плеснул генсеку в лицо водкой, после чего КГБ инсценировал гибель, упрятав Гагарина в психушку, где он умер в 90-х. Рассказывали, что в Гжатск приходил оборванный старик со шрамами, называвший себя Юрием, но мать испугалась и вызвала милицию.
Тела лётчиков после катастрофы нашли не сразу. Генерал Каманин записал: «На берёзе висел кусок куртки Гагарина, в кармане — талон на завтрак». Алексея Леонова, опознававшего друга, поразила родинка на фрагменте шеи. Кисть левой руки была впечатана в рычаг управления — пилоты до конца пытались спасти машину и катапультироваться не успели.
Кремировали тела на следующий же день, что породило слухи об их отсутствии. Якобы вся шумиха была инсценирована, а Гагарин ушёл на заслуженный отдых и умер в глубокой старости под Оренбургом. Похороны урны, а по некоторым версиям — «тайны», состоялись 30 марта. Траур объявили впервые в истории СССР по человеку, не бывшему главой государства.
Сегодня, спустя 65 лет, тайна гибели первого космонавта продолжает будоражить умы. Официальная версия так и не смогла затмить народные легенды — о похищении инопланетянами, о конфликте с генсеком, о старце, пришедшем к матери. И пока урна с прахом покоится в Кремлёвской стене, над Киржачом всё ещё кружат самолёты, а в интернете множатся версии — Гагарин продолжает жить в памяти людей и мифах, которые оказались сильнее смерти.