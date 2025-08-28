Поссорился с Ольгой Бузовой, ушел из «Дома-2» и увеличил половой орган: Владу Кадони 39 лет. Как живет звезда «Битвы экстрасенсов»
Телеведущий Влад Кадони, известный зрителям как один из самых эпатажных участников «Битвы экстрасенсов», а также ведущий «Дома-2» прошёл путь от начинающего мага-скандалиста до узнаваемого шоумена федерального масштаба. 28 августа ему исполняется 39 лет. О биографии Кадони, его карьере на телевидении и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Влада Кадони: детство и юностьБудущий телеведущий родился в 1986 году в Новосибирске. Настоящее имя — Виктор Голунов. Его мать — известная ведьма Елена Голунова, победительница 13-го сезона «Битвы экстрасенсов». Отец Влада погиб в криминальной разборке.
«Мне просто сказали, что мой отец умер. Причем, это произошло, когда я уже был старшеклассником. Все! Не было никаких особенных моментов. Мне своего родного отца прощать не за что, конечно. Я не могу его простить или не прощать за то, что его убили. Так сложились обстоятельства», — вспоминал Влад.Позже у Елены родились ещё двое сыновей — Дмитрий и Лев. Старший ребёнок с ранних лет проявлял интерес к мистике и религиозным практикам. «Кадони» он объяснял как «чернокнижник» на древних языках, а имя Влад трактовал как «владеющий славой».
В юности Кадони много читал, интересовался историей религии и метафизикой. В какой-то момент он задумывался о священстве, но в итоге сделал выбор в пользу «чёрной магии». После школы поступил на социологический факультет, но из-за конфликтного характера был отчислен. Позже недолго учился в медицинском вузе и параллельно работал в строительной компании.
Влад Кадони в «Битве экстрасенсов»Переехав в столицу, Влад занялся эзотерическими услугами: «привороты», «порчи», «венцы безбрачия». Однако амбиции требовали большего.
«Говорю откровенно: я ехал в Москву, для того чтобы становиться звездой федерального канала. Тщеславие пёрло из меня из всех щелей, я очень хотел быть известным. Я хотел идти по улице, чтобы на меня смотрели и говорили: "Боже мой, это же он!". Чтобы подходили, просили автографы, просили фото — мне безумно этого хотелось», — говорил Кадони.Именно поэтому он отправился на кастинг шестого сезона «Битвы экстрасенсов». В 2008 году Влад успешно прошёл отбор на шоу и примерил образ скандального «некроманта». Сверхъестественных способностей он не демонстрировал, зато производил впечатление на зрителей. До финала Кадони не дошёл.
«Место пропитано тьмой и болью тех людей, которые захоронены. Я чувствую, что здесь похоронены дети. Это было не так давно — месяц или два, может три. Смерть была мучительной. Это сделали люди. Вероятно, они связаны с чёрной магией», — говорил он перед матерями, чьи дети погибли в лесу.Зрители воспринимали его слова всерьёз, что помогло Кадони привлечь клиентов. В 2011 году он снова вернулся в шоу и занял третье место, научившись давать более размытые и универсальные прогнозы.
Влад Кадони в «Доме-2»: от участника до ведущегоВ 2009 году Влад появился на «Дом-2». Он сразу заявил, что ищет не любовь, а пиар. Продюсеры сделали его антагонистом Венцеслава Венгржановского. Чтобы усилить эффект, Кадони начал ухаживать за девушкой Венца — Инной Воловичевой. В результате их пара распалась. В 2011 году Влад получил титул «Человек года» и покинул шоу ради возвращения в «Битву экстрасенсов». Но перед этим заявил, что увеличил половой орган.
«Тогда не было понятия "хайп", было понятие "чёрный пиар". И эта история была мне очень интересна. Я раздувал свою одиозность на проекте. Отрицательный персонаж в моём представлении должен быть отрицательным во всём», — отметил он.В 2015 году Кадони снова появился на проекте, но уже как ведущий. Он работал вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Бузовой и Ольгой Орловой. Имидж изменился: готический стиль он сменил на классический, сделал ринопластику и стал одним из самых адекватных ведущих телестройки.
Заработанные гонорары Влад вложил в недвижимость и бизнес — открыл бутик парфюмерии и салон красоты. Также он снимался в сериалах, вёл колонку о шоу-бизнесе и был номинирован на премию ТЭФИ.
Уход из «Дома-2» и конфликт с БузовойВ конце 2022 года стало известно, что Кадони покидает проект. По одной из версий, он потребовал слишком высокий гонорар.
«Прошу не искать в этом каких-то подоплёк, интриг и подводных камней. Всё очень прозаично. Каждый год в декабре мы обсуждает условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Я очень люблю этот проект и людей из него, поэтому решил уйти не прощаясь, по-английски», — заявил шоумен.Кроме того, Ольга Бузова отказалась вести реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». Вскоре после этого певица неожиданно отписалась от всех своих бывших коллег по проекту. Этот поступок вызвал резонанс и стал причиной конфликта между ней и телеведущим Владом Кадони. Он не скрывал своего недоумения и назвал поведение Бузовой лицемерным. По словам шоумена, он много лет работал вместе с Ольгой, поддерживал её, «закрывал глаза на многое» и даже в любое время дня и ночи был готов прийти на помощь.
«И… хлоп как-то ночью тихо тебя вычеркивают из жизни, будто тебя никогда и не было», — возмущался Кадони.Телеведущий напомнил, что всего несколько месяцев назад они вместе отмечали день рождения, но теперь певица словно решила вычеркнуть его из своего окружения.
«Я, Оля, не могу. И пусть меня захейтят твои фанатики, можешь обидеться на меня, посчитать дном или не мужиком, но я в глубоком шоке от твоего лицемерия! И это касается не только недавнего поступка», — говорил он.Кадони уточнил, что не намерен продолжать конфликт: он отметил, что в каждой ситуации можно пытаться выставить себя жертвой, но это «не про него».
Личная жизнь Влада КадониНа «Битве экстрасенсов» Кадони был близок с продюсером Анной Девицкой. Их роман продлился четыре года. Позже его связывали с участницами «Дома-2» Нелли Ермолаевой, Кристиной Дерябиной, Марией Кохно, а также с режиссёром Гай Германикой.
Ему также приписывали роман с коллегой Ольгой Орловой, но сама певица утверждала, что их отношения были исключительно дружескими. В 2020 году стало известно о чувствах Влада к участнице проекта Ксении Шаповал. Однако ведущим запрещалось встречаться с участниками. По слухам, Кадони настаивал на серьёзных шагах — свадьбе и детях, но девушка отказалась.
«Он замечательный человек: необычный, умный, добрый, внимательный и очень заботливый. Таких людей я не встречала в своей жизни и, наверное, уже никогда не встречу. Дело в том, что я, к сожалению, к своим 25 годам так и не научилась ценить по-настоящему близких и дорогих мне людей. Я благодарна судьбе, что свела меня с человеком, у которого за недолгое время я много чему научилась», — делилась Ксения.Позже он три года встречался с девушкой Марией, однако в 2024 году они расстались. Влад заявил, что на данный момент ему хочется побыть одному.