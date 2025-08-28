28 августа 2025, 13:16

Влад Кадони (фото: Instagram* / domkadoni)

Телеведущий Влад Кадони, известный зрителям как один из самых эпатажных участников «Битвы экстрасенсов», а также ведущий «Дома-2» прошёл путь от начинающего мага-скандалиста до узнаваемого шоумена федерального масштаба. 28 августа ему исполняется 39 лет. О биографии Кадони, его карьере на телевидении и личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Влада Кадони: детство и юность Влад Кадони в «Битве экстрасенсов»

Влад Кадони в «Доме-2»: от участника до ведущего Уход из «Дома-2» и конфликт с Бузовой Личная жизнь Влада Кадони

Биография Влада Кадони: детство и юность

«Мне просто сказали, что мой отец умер. Причем, это произошло, когда я уже был старшеклассником. Все! Не было никаких особенных моментов. Мне своего родного отца прощать не за что, конечно. Я не могу его простить или не прощать за то, что его убили. Так сложились обстоятельства», — вспоминал Влад.

Влад Кадони (фото: Instagram* / domkadoni)



Влад Кадони в «Битве экстрасенсов»



«Говорю откровенно: я ехал в Москву, для того чтобы становиться звездой федерального канала. Тщеславие пёрло из меня из всех щелей, я очень хотел быть известным. Я хотел идти по улице, чтобы на меня смотрели и говорили: "Боже мой, это же он!". Чтобы подходили, просили автографы, просили фото — мне безумно этого хотелось», — говорил Кадони.

«Место пропитано тьмой и болью тех людей, которые захоронены. Я чувствую, что здесь похоронены дети. Это было не так давно — месяц или два, может три. Смерть была мучительной. Это сделали люди. Вероятно, они связаны с чёрной магией», — говорил он перед матерями, чьи дети погибли в лесу.

Влад Кадони в «Доме-2»: от участника до ведущего

«Тогда не было понятия "хайп", было понятие "чёрный пиар". И эта история была мне очень интересна. Я раздувал свою одиозность на проекте. Отрицательный персонаж в моём представлении должен быть отрицательным во всём», — отметил он.

Влад Кадони с мамой Еленой Голуновой (фото: Instagram* / domkadoni)



Уход из «Дома-2» и конфликт с Бузовой

«Прошу не искать в этом каких-то подоплёк, интриг и подводных камней. Всё очень прозаично. Каждый год в декабре мы обсуждает условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Я очень люблю этот проект и людей из него, поэтому решил уйти не прощаясь, по-английски», — заявил шоумен.

«И… хлоп как-то ночью тихо тебя вычеркивают из жизни, будто тебя никогда и не было», — возмущался Кадони.

«Я, Оля, не могу. И пусть меня захейтят твои фанатики, можешь обидеться на меня, посчитать дном или не мужиком, но я в глубоком шоке от твоего лицемерия! И это касается не только недавнего поступка», — говорил он.

Личная жизнь Влада Кадони

«Он замечательный человек: необычный, умный, добрый, внимательный и очень заботливый. Таких людей я не встречала в своей жизни и, наверное, уже никогда не встречу. Дело в том, что я, к сожалению, к своим 25 годам так и не научилась ценить по-настоящему близких и дорогих мне людей. Я благодарна судьбе, что свела меня с человеком, у которого за недолгое время я много чему научилась», — делилась Ксения.