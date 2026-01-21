Потеря $1 млрд за два дня, поездка в ОАЭ с Путиным и бизнес на Украине: что известно о проблемах российского миллиардера Вагита Алекперова?
Вагит Алекперов — один из самых богатых людей в России. Он начал свой путь в нефтяной сфере с простого буровика и постепенно поднялся до президента одной из крупнейших нефтяных компаний страны. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Поиск места в миреВагит Алекперов родился 1 сентября 1950 года в поселке Степан Разин, недалеко от Баку. Он вырос в многодетной семье, став пятым ребенком. С детства ребенок мечтал о нефтяной карьере и не интересовался дворовыми играми. Чтобы осуществить свою мечту, он окончил Азербайджанский институт нефти и химии и получил диплом горного инженера.
Нефтяная карьера Вагита АлекпероваВ студенческие годы юноша устроился буровиком и столкнулся с настоящими испытаниями. Работая на старых нефтяных платформах, он рисковал жизнью: там случались возгорания и взрывы. Однажды его выбросило в открытое море из-за взрывной волны. Алекперов усердно трудился, чтобы подняться с должности простого оператора до заместителя начальника цеха — это стало его первым значимым достижением. В середине 80-х он занял пост гендиректора «Когалымнефтегаза». На этой позиции мужчина завел важные знакомства с нефтяниками из Сибири. Его уважали как среди рабочих, так и среди партийного начальства. Известно, что в критических ситуациях, когда возникали угрозы взрывов на трубах, он сам приезжал на место и помогал решать проблемы.
В 1990 году Вагита пригласили в Москву на должность заместителя министра нефтяной промышленности. Его задачей стало налаживание связей с иностранными партнерами. В первый же год работы он возглавил делегацию советских нефтяников в поездке в Великобританию по приглашению компании British Petroleum.
В 1992 году Совет министров РСФСР объединил три крупных месторождения и несколько нефтеперерабатывающих заводов в государственный концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть». Через год на его основе создали ОАО «Лукойл», президентом стал Алекперов. В 1995 году он приобрел акции крупного банка «Империал», который обанкротился в 1998 году во время мирового финансового кризиса. У Вагита также была сеть автозаправок, нефтетрейдер и завод по производству моторных присадок.
Мужчина активно развивал бизнес «Лукойла» за границей. Компания открыла представительства в России, Беларуси, Азербайджане, Украине, США и Болгарии. За свои достижения в нефтяной отрасли он получал награды и почетные премии. В 2016 году его компания «Элиас» купила виноградники в Крыму площадью 36 гектаров. В 2019 году он стал владельцем 36,7% акций клуба «Спартак». Весной 2022 года внимание к Алекперову возросло, но не в лучшую сторону: Великобритания ввела против него санкции. После этого он ушел с поста главы «Лукойла» и покинул совет директоров. Однако вскоре стало известно, что он остался акционером компании. В конце 2023 года Алекперов сопровождал президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии, чтобы обсудить ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Личная жизнь Вагита АлекпероваЛичная жизнь бизнесмена сложилась удачно. Он женился в начале своей карьеры, и с тех пор рядом с ним всегда Лариса Викторовна Алекперова. В 1990 году у них родился единственный сын, которого Вагит назвал в честь своего отца – Юсуфом. Юноша выбрал путь, похожий на папин, окончив РГУ нефти и газа по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Он также получил второе высшее образование в области экономики и менеджмента.
Оценка состояния Вагита АлекпероваВ 2016 году состояние Вагита оценивалось Forbes в $8,9 млрд, что вывело его на девятое место среди самых богатых людей России. Всего через год его капитал вырос до $14,5 млрд, и он поднялся на шестую строчку в стране и 74-ю в мире. В 2019-м Алекперов добрался до третьего места с состоянием $20,7 млрд, но в следующем году его активы упали на $5 млрд, и он опустился на две позиции. Осенью 2021 года мужчина потерял $1 млрд за один день из-за падения акций «Лукойла» после новости о новом штамме коронавируса. Тем не менее, его капитал достиг рекорда в $24,9 млрд.
В 2022 году состояние снизилось до $10,5 млрд, но уже в следующем году оно удвоилось. К 2025 году его активы оценили в $28,6 млрд, что вывело его на первое место среди самых состоятельных людей России.