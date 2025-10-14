Потеря навыков речи, отказ от общения и лечение в Израиле: Как сейчас живет сын Меладзе, у которого тяжелая форма аутизма
Константин Меладзе — один из самых известных продюсеров и композиторов на российской эстраде. Его музыкальный талант и сотрудничество с братом создали настоящий творческий динамизм. Однако за его успехами скрываются непростые моменты в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первые шаги в семьеКонстантин женился на Яне Сумм в 1994 году. Их брак казался идеальным, у пары родилось трое детей. Но вскоре семья столкнулась с серьезным испытанием — у их сына Валеры диагностировали аутизм. В начале он развивался как все дети: рано начал говорить и проявлял интерес к окружающему. Однако со временем его поведение изменилось. Он стал замыкаться в себе, перестал общаться с родными и терял навыки речи.
Трудности и поддержкаЯна Сумм делилась своими переживаниями, говоря, что это не просто диагноз, а настоящая трагедия. Она искала помощь у разных специалистов, даже обращалась в Израиль. Жизнь семьи кардинально изменилась, и в 2013 году стало известно о расставании Константина и Яны. Несмотря на это, он продолжал заботиться о детях.
«Это — не приговор. Это — расстрел, после которого тебя оставили жить. Это тяжелейшее заболевание, которое пока никак не лечится. Оно корректируется», — говорила она.