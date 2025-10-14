Достижения.рф

Потеря навыков речи, отказ от общения и лечение в Израиле: Как сейчас живет сын Меладзе, у которого тяжелая форма аутизма

Константин Меладзе — один из самых известных продюсеров и композиторов на российской эстраде. Его музыкальный талант и сотрудничество с братом создали настоящий творческий динамизм. Однако за его успехами скрываются непростые моменты в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Первые шаги в семье

Константин женился на Яне Сумм в 1994 году. Их брак казался идеальным, у пары родилось трое детей. Но вскоре семья столкнулась с серьезным испытанием — у их сына Валеры диагностировали аутизм. В начале он развивался как все дети: рано начал говорить и проявлял интерес к окружающему. Однако со временем его поведение изменилось. Он стал замыкаться в себе, перестал общаться с родными и терял навыки речи.

Трудности и поддержка

Яна Сумм делилась своими переживаниями, говоря, что это не просто диагноз, а настоящая трагедия. Она искала помощь у разных специалистов, даже обращалась в Израиль. Жизнь семьи кардинально изменилась, и в 2013 году стало известно о расставании Константина и Яны. Несмотря на это, он продолжал заботиться о детях.

«Это — не приговор. Это — расстрел, после которого тебя оставили жить. Это тяжелейшее заболевание, которое пока никак не лечится. Оно корректируется», — говорила она.

Новый этап для Яны

Яна быстро нашла счастье в новом браке. Муж поддерживает ее и помогает в трудные времена. Она открыла центр реабилитации для детей с аутизмом, где помогает другим семьям справляться с похожими проблемами. Валера тоже нашел друга — Ивана, у которого такой же диагноз. Их дружба развивалась постепенно, но они смогли наладить контакт.

Прогресс Валеры

Сегодня Валере уже 20 лет. Несмотря на сложности, он многому научился. Мальчик посещал специализированную школу и стал более независимым: научился есть самостоятельно и гулять по городу. Он старается общаться со сверстниками и быть частью общества, благодаря поддержке специалистов и усилиям своей семьи.
