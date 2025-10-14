«Сердце сдало»: Врачи вынесли вердикт звезде «Солдат» Алексею Маклакову
Актёр Алексей Маклаков, известный по роли в сериале «Солдаты», потребовал экстренной медицинской помощи. Причиной послужили серьёзные проблемы с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
64-летний артист жаловался на интенсивные боли в груди. Врачи оперативно обследовали Маклакова и обнаружили у него заболевание сердечно-сосудистой системы. Специалисты дали актёру строгие рекомендации.
Они настоятельно посоветовали Алексею полностью отказаться от употребления алкоголя. Медики предупредили, что если он не выполнит это условие, его здоровье может столкнуться с серьёзной угрозой.
