Нотариус в Москве открыл наследственное дело народного артиста России Митты
В Москве открыто наследственное дело народного артиста России Александра Митты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.
Дело о наследстве Митты ведет столичный нотариус. Других деталей пока не приводится.
Напомним, что кинорежиссер Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет. Причиной его смерти стал рак почки. Серьезные проблемы со здоровьем начались у народного артиста начались еще в 2023 году — тогда ему диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.
Митта оставил после себя богатое творческое наследие. Среди его известных работ — фильмы «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», а также сериал «Граница. Таежный роман».
В последние годы жизни основная деятельность режиссера была связана с работой его киношколы.
Читайте также: