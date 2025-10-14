Достижения.рф

Нотариус в Москве открыл наследственное дело народного артиста России Митты

Александр Митта (Фото: кадр видео Youtube-канала «Центральное Телевидение»)

В Москве открыто наследственное дело народного артиста России Александра Митты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.



Дело о наследстве Митты ведет столичный нотариус. Других деталей пока не приводится.

Напомним, что кинорежиссер Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет. Причиной его смерти стал рак почки. Серьезные проблемы со здоровьем начались у народного артиста начались еще в 2023 году — тогда ему диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

Митта оставил после себя богатое творческое наследие. Среди его известных работ — фильмы «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», а также сериал «Граница. Таежный роман».

В последние годы жизни основная деятельность режиссера была связана с работой его киношколы.

Мария Моисеева

