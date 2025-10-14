Певица Mia Boyka займётся разведением свиней и производством спермы быков

14 октября 2025, 10:01

Российская певица Mia Boyka зарегистрировала 17 новых видов агробизнеса

Мария Бойко (Фото: Telegram @MIABOYKA3)

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) решила диверсифицировать свой бизнес и войти в агропромышленный сектор. По сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), она планирует заниматься разведением свиней и производством спермы быков.