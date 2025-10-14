Певица Mia Boyka займётся разведением свиней и производством спермы быков
Российская певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) решила диверсифицировать свой бизнес и войти в агропромышленный сектор. По сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), она планирует заниматься разведением свиней и производством спермы быков.
Согласно информации издания «Постньюс», в октябре текущего года певица внесла существенные изменения в своё ИП, изначально связанное с деятельностью в сфере исполнительских искусств.
Мария добавила сразу 17 дополнительных видов экономической деятельности, которые объединяет общая направленность на сельское хозяйство. Таким образом, Mia Boyka намерена развивать сразу несколько направлений в агробизнесе. Она будет разводить крупный рогатый скот, овец, коз, домашнюю птицу и свиней.
Параллельно предприниматель займётся производством спермы быков и других сельскохозяйственных животных. В планы входит выращивание зерновых культур и рассады, производство пищевых продуктов и сырого молока.
