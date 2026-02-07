Трагедия на съемках «Карнавала», потеря ребенка и слухи о монастыре: куда на самом деле пропала Ирина Муравьёва после смерти мужа?
Народная артистка РФ Ирина Муравьёва по праву заслужила титул «самой обаятельной и привлекательной» и, кажется, могла всё. Она превратила провинциальную жадность до жизни в своё фирменное амплуа, сделав Людмилу из «Москва слезам не верит» и Нину из «Карнавала» не просто героинями, а воплощением мечты и боли целого поколения. 8 февраля актриса отмечает свой 77-й день рождения. О том, как Ирина Муравьёва пережила потерю ребенка, а потом и любимого супруга, правдивы ли слухи об ее уходе в монастырь и как актриса живет сегодня — в материале «Радио 1».
Одна любовь на всю жизнь и крепкая семья Ирины МуравьёвойЗнаменитая актриса Ирина Муравьёва была замужем лишь однажды. Ее избранником на всю жизнь стал режиссер Леонид Эйдлин, с которым она прожила в мире и согласии более 40 лет. В браке у супругов родились двое сыновей. Примечательно, что детей Ирина воспитывала без помощи нянь. Муравьева является одной из немногих актрис того времени, которая на первый план ставила не работу, а материнство. Она не спешила выходить из декрета, а потом даже отказывалась от перспективных проектов, которые подразумевали командировки за пределы столицы.
Ирина Муравьёва с сыновьями (Фото: РИА Новости/Александр Лыскин)
Сын Даниил появился на свет в 1975 году, а младший Евгений – в 1983. Оба проявляли оживленный интерес к кино, и в детстве даже снялись с Муравьёвой в сериале «С новым счастьем». Несмотря на то, что старший сын получил диплом юриста, позднее Даниил все равно закончил престижные актерские курсы в Париже и снялся уже в 30 телевизионных проектах.
Евгений окончил ГИТИС и даже работал на телевидении, однако в итоге выбрал ресторанный бизнес и открыл гастропаб «Рыжая борода». Уточняется, что в этом направлении у мужчины появились сложности, в результате чего бар пришлось закрыть.
На протяжении долгих лет семья Ирины Муравьёвой остается крепкой и сплоченной. В 2014 году инсульт главы семейства стал большой потерей. Долгое время актриса находилась в депрессии, но спустя время смогла вернуться к прежней жизни. Сыновья окружили мать любовью и заботой, а еще внуками – Иваном и Леонидом. После ухода мужа Муравьёва не подпустила близко к сердцу другого мужчину.
Звездная роль и трагическая потеря: как закончились съемки «Карнавала»Во время съемок в знаменитой картине «Карнавал» в жизни актрисы произошла страшная трагедия. Муравьёва снималась в фильме, будучи беременной. Забыв о мерах безопасности, артистка сама решила выполнять все трюки, за что и поплатилась.
Во время съемок Муравьёва каталась на коньках, но не удержалась и упала. В результате получила травму и потеряла ребенка. Ирина Вадимовна сильно переживала, а спустя 2 года ей удалось снова забеременеть и родить мужу второго сына – Евгения.
Пропала с экранов и ушла в монастырьПосле смерти супруга Леонида в 2014 году Ирина Муравьёва неожиданно пропала с экранов. Актриса перестала сниматься в кино и играть в театре. А в СМИ заговорили, что от горя и отчаяния она даже ушла в монастырь. Артистка игнорировала данные заявления, но веру в Бога никогда не отрицала.
Однако позднее Муравьёва сама опровергла все слухи об уходе в монастырь, а также вспомнила съемки в фильме «Спас под березами» в 2003 году. По словам актрисы, видимо, она очень убедительно играла свою героиню.
Артистка продолжает выходить на театральные подмостки. В октябре 2024 года Муравьёва приезжала с гастролями в Севастополь. Поклонники актрсы утверждают, что она играет и выглядит бесподобно.
Ирина Муравьёва (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Также Ирина Муравьёва продолжает играть в Малом театре, где задействована в спектаклях «Всегда зовите Долли!», «Женитьба» и «Восемь любящих женщин». А еще периодически устраивает творческие вечера с песнями и ностальгией. Последними её работами в кино являются картины «Московский романс» и «Одесский пароход» 2019 года. С тех пор Ирина Вадимовна не снимается в новых проектах, полностью посвящая себя театру.