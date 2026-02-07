07 февраля 2026, 12:20

Ирина Муравьёва (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народная артистка РФ Ирина Муравьёва по праву заслужила титул «самой обаятельной и привлекательной» и, кажется, могла всё. Она превратила провинциальную жадность до жизни в своё фирменное амплуа, сделав Людмилу из «Москва слезам не верит» и Нину из «Карнавала» не просто героинями, а воплощением мечты и боли целого поколения. 8 февраля актриса отмечает свой 77-й день рождения. О том, как Ирина Муравьёва пережила потерю ребенка, а потом и любимого супруга, правдивы ли слухи об ее уходе в монастырь и как актриса живет сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Одна любовь на всю жизнь и крепкая семья Ирины Муравьёвой Звездная роль и трагическая потеря: как закончились съемки «Карнавала» Пропала с экранов и ушла в монастырь



Одна любовь на всю жизнь и крепкая семья Ирины Муравьёвой

Ирина Муравьёва с сыновьями (Фото: РИА Новости/Александр Лыскин)

Звездная роль и трагическая потеря: как закончились съемки «Карнавала»

Пропала с экранов и ушла в монастырь