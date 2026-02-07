«Дергается глаз и появились морщины»: Регина Тодоренко честно рассказала о жизни без сна

07 февраля 2026, 12:06

Регина Тодоренко рассказала, как хронический недосып меняет её внешность

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко откровенно поделилась с подписчиками, как хронический недосып отражается на её внешности и самочувствии.





Телеведущая призналась, что из-за плотного рабочего графика и материнства усталость стала постоянным спутником её жизни — и организм уже подаёт тревожные сигналы.



Многодетная мама продолжает активно работать: съёмки, перелёты и забота о трёх детях занимают практически всё её время. По словам Регины, нехватка сна начала сказываться не только на уровне энергии, но и внешне — у неё появились морщины, а от переутомления даже начал дергаться глаз.



При этом Тодоренко старается сохранять привычную иронию. В соцсетях она опубликовала контрастные кадры: на одном фото — сияющая на светском мероприятии, на другом — уставшая в аэропорту, куда отправилась вместе с младшим сыном.



Регина призналась, что за прошедшую ночь ей удалось поспать всего два часа, и такой режим всё сильнее отражается на организме.





«А я снова в аэропорту! Бодра, весела! Выспалась — целых два часа! Я не знаю, как мне выжить. У меня дергается глаз, у меня появились морщины, я хочу спать», — эмоционально пожаловалась Тодоренко.