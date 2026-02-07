Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России

07 февраля 2026, 08:33

РИА Новости: юрист Сабитова заявила, что Сабуров сможет вести бизнес в России

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в РФ на 50 лет, сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать налоги. Об этом сообщила РИА Новости юрист Евгения Сабитова.