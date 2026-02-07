Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
Комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в РФ на 50 лет, сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать налоги. Об этом сообщила РИА Новости юрист Евгения Сабитова.
Запрет на въезд в Россию для физического лица не обязывает ФНС автоматически прекращать деятельность индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица, отметила она. По словам Сабитовой, несмотря на запрет, Сабуров сохраняет право собственности на имущество в России.
Член Союза юристов-блогеров, действующего на базе Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина при Ассоциации юристов России, отметила, что эта мера создает лишь юридические трудности. Индивидуальный предприниматель может быть принудительно исключен из ЕГРИП, если не предоставляет отчетность в течение 15 месяцев и имеет задолженность по налогам. Если же отчетность предоставляется и налоги уплачиваются, деятельность ИП будет продолжена, подчеркнула юрист. Она добавила, что Сабуров не сможет лично участвовать в подаче документов, открытии банковских счетов, нотариальных действиях и других юридически значимых процедурах.
Читайте также: