Следствие изъяло у блогера Лерчек 22 комплекта украшений и 46 млн рублей

07 февраля 2026, 10:46

У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 миллионов рублей наличными

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными. Об этом пишет РИА Новости.