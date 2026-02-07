Следствие изъяло у блогера Лерчек 22 комплекта украшений и 46 млн рублей
Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе обыска в доме Чекалиной правоохранители нашли и изъяли 22 комплекта ювелирных изделий известных брендов, таких как Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Среди них — восемь браслетов, множество сережек, ожерелий и трое дорогостоящих часов: Chopard, Rolex и Cartier.
Все изъятые предметы упакованы в картонную коробку и хранятся у следователя. Кроме того, во время обыска обнаружили и арестовали около 46 миллионов рублей наличными.
По данным следствия, Валерия вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и партнером Романом Вишняком организовали продажу фитнес-марафона через интернет и перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в Объединенные Арабские Эмираты. При этом они предоставили поддельные документы в банк. Вишняк признал свою вину, его приговорили к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Читайте также: