Потеря слуха, конфликт с Авериным и многолетний роман с единственной женщиной: как живет звезда «Склифосовского» Дмитрий Ульянов

25 октября 2025, 14:34

Дмитрий Ульянов (Фото: Инстаграм* @dmitry_ulianov_actor)

26 октября российскому актеру Дмитрию Ульянову исполняется 53 года. Большинство знает артиста по съемкам в фильме «72 метра», а настоящая всероссийская популярность к нему пришла после сериала «Склифосовский». Подробности о жизни актера — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Ульянова Карьера Дмитрия Ульянова Личная жизнь Дмитрия Ульянова Как Дмитрий Ульянов потерял слух на съемках Страх возраста Дмитрия Ульянова Дмитрий Ульянов последние новости

Биография Дмитрия Ульянова

Карьера Дмитрия Ульянова

Дмитрий Ульянов и Марат Башаров (Фото: кадр из фильма «72 метра»)

«Ну, мы же профессионалы, какие противостояния? Играем разных людей, делаем общее дело, понимаете. Это проект Макса, конечно. Но мы с ним друзья: знакомы уже 30 лет, учились в одном институте, снимались вместе в других картинах. Я к Максу прекрасно отношусь, очень уважительно и по-человечески», — сказал Ульянов.

Личная жизнь Дмитрия Ульянова

Дмитрий Ульянов с супругой Юлией (Фото: Инстаграм* @dmitry_ulianov_actor)

Как Дмитрий Ульянов потерял слух на съемках

Страх возраста Дмитрия Ульянова

Дмитрий Ульянов (Фото: Инстаграм* @dmitry_ulianov_actor)

«Я долгое время, лет с 32 до 48, выглядел примерно одинаково и играл примерно одних и тех же персонажей. Все-таки 50 лет — это такой рубеж. Кризиса среднего возраста у меня не было и нет, но я четко понял — это начало конца. Я уже никогда не смогу начать новую жизнь, освоить новую профессию», — сказал актер.

Дмитрий Ульянов последние новости