Потеря слуха, конфликт с Авериным и многолетний роман с единственной женщиной: как живет звезда «Склифосовского» Дмитрий Ульянов
26 октября российскому актеру Дмитрию Ульянову исполняется 53 года. Большинство знает артиста по съемкам в фильме «72 метра», а настоящая всероссийская популярность к нему пришла после сериала «Склифосовский». Подробности о жизни актера — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Ульянова
Дмитрий Ульянов родился 26 октября 1972 года в Москве. Его отец работал инженером в авиационной отрасли, а мать преподавала математику в медицинском училище. Актер рассказывал, что его дядя по отцовской линии был солистом Мариинского театра в Петербурге.
Интерес к сцене у Дмитрия появился в школьные годы, когда он участвовал в постановке басни Крылова «Стрекоза и муравей». Этот опыт принес ему радость от общения с аудиторией и вдохновил на дальнейшее развитие в этом направлении. Однако в школе стремление юноши стать актером не нашло поддержки. Военрук, узнав о планах Ульянова, предложил более «надежную» профессию — мясника.
Первая попытка поступить в Театральное училище имени Бориса Щукина оказалась неудачной. Пройдя вступительный тур, Дмитрий потерял мотивацию к дальнейшей подготовке, что привело к провалу. Но уже через год, после прохождения подготовительных курсов и обретения опыта, он успешно поступил в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева. Однако нарушение правил — участие в телевизионной программе без разрешения — привело к его отчислению. Не теряя времени, Дмитрий поступил в Щукинское училище, где под руководством Евгения Князева провел лучшие годы своей студенческой жизни.
Карьера Дмитрия Ульянова
В 1998 году Дмитрий Ульянов завершил обучение и присоединился к труппе знаменитого театра им. Вахтангова, где исполнил несколько значимых ролей, включая Грациано в «Отелло» и Труффальдино в «Короле-олене». Однако работа в театре оказалась для него сложной, и в 2004 году он покинул труппу.
Спустя годы, в 2015 году, артист вернулся к театральной деятельности, участвуя в антрепризах Вадима Дубровицкого на сцене LA’Театра. Уход из театра побудил его сосредоточиться на актерской карьере, но сначала он получал лишь эпизодические роли. Ситуация изменилась после того, как Владимир Хотиненко пригласил его на главную роль в фильме «72 метра», где Ульянов сыграл капитан-лейтенанта Ивана Муравьёва.
После этого последовали сериалы «Гибель империи», за который он получил премию «Золотой орёл», боевик «Зверобой», драма «Волки». В 2012 году, во время съемок сериала «Остров ненужных людей», он провел целый год в Таиланде.
Среди других значимых работ стоит отметить роль Потёмкина в сериале «Великая» и роль Красина, соратника Ленина, в фильме «Демон революции». В 2020 году он снялся в детективе «Чужая стая», а в 2023 году вернулся к роли Шатрова в его продолжении. Осенью того же года Дмитрий сыграл Виктора Ветрова в детективе «Очень синяя борода», который получил положительные отзывы от зрителей.
Одной из главных работ Ульянова стала роль хирурга Волошина в сериале «Склифосовский», который стал невероятно популярным среди зрителей. Для подготовки к медицинским сценам актер консультировался с профессионалами, чтобы избежать ошибок.
Он также развеял слухи о конфликте с Максимом Авериным на съемочной площадке.
«Ну, мы же профессионалы, какие противостояния? Играем разных людей, делаем общее дело, понимаете. Это проект Макса, конечно. Но мы с ним друзья: знакомы уже 30 лет, учились в одном институте, снимались вместе в других картинах. Я к Максу прекрасно отношусь, очень уважительно и по-человечески», — сказал Ульянов.
Личная жизнь Дмитрия Ульянова
В социальных сетях часто можно встретить заголовки, утверждающие, что Дмитрий Ульянов является образцовым семьянином, сумевшим создать прочный союз с супругой.
Знакомство с Юлией Баршевской произошло у Патриарших прудов в Москве. Позже он неоднократно сравнивал эту встречу с эпизодом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где герои впервые сталкиваются у тех же прудов.
На момент знакомства Дмитрию было 30 лет, и его личная жизнь до этого не отличалась длительными привязанностями. Однако в Юлии он сразу увидел ту самую женщину. В 2004 году у них родился сын Борис, который интересуется фотографией, компьютерными технологиями и плаванием.
В середине 2024 года счастливый муж и отец разместил чёрно-белый снимок с женой, подписав его: «21 год со дня свадьбы!!!».
Как Дмитрий Ульянов потерял слух на съемках
Дмитрий Ульянов неоднократно выполнял сложные трюки на съемочной площадке. Он часто сам скачет на лошади, участвует в драках и ныряет в прорубь. В самых опасных сценах его заменяют каскадеры, но и сам актер неоднократно рисковал.
На съемках фильма Петра Тодоровского под названием «Риорита» Ульянов даже потерял слух. Для сцены расстрела его героя на артисте закрепили множество проводов. Как говорил сам Ульянов, у него было «заряжено все тело». В суматохе ему забыли закрыть уши, и он получил контузию. Раздались выстрелы, и актер успел лишь сказать, что ему больно, прежде чем упал.
Вся съемочная группа была встревожена. Петр Тодоровский подошел к Ульянову и начал задавать вопросы, но артист не слышал его из-за контузии. Со временем звуки начали возвращаться, хотя и нечетко. Постепенно все восстановилось, однако проверка слуха показала, что Ульянов перестал различать некоторые высокие частоты. Это необратимо и будет ухудшаться с годами. Пока у Дмитрия все в порядке, тем не менее он регулярно проходит обследования, чтобы вовремя заметить изменения.
Страх возраста Дмитрия Ульянова
26 октября актеру Дмитрию Ульянову исполнится 53 года. В беседе с «Леди Mail» он признался, что возраст является его больной темой.
По словам артиста, 50 лет — это важный рубеж, который можно считать началом конца.
«Я долгое время, лет с 32 до 48, выглядел примерно одинаково и играл примерно одних и тех же персонажей. Все-таки 50 лет — это такой рубеж. Кризиса среднего возраста у меня не было и нет, но я четко понял — это начало конца. Я уже никогда не смогу начать новую жизнь, освоить новую профессию», — сказал актер.
Ульянов отметил, что с возрастом изменились не только его внешность, но и кинороли, а также отношение к нему режиссеров. Он был поражен, когда его персонаж в фильме умер не от пули или ножа, а от старости, причем в самый разгар сюжетного развития. Это невольно заставляет задуматься о возрасте и времени, добавил артист.
Дмитрий Ульянов последние новости
На сегодняшний день Дмитрий Ульянов — один из самых востребованных артистов в России, который активно снимается в разных проектах. 30 октября и 29 ноября актера можно увидеть на сцене Театра в Хамовниках в спектакле «Хомяк на мостовой» в Москве.
Примечательно, что артист активно ведет социальные сети. В своем блоге Ульянов выпускает ролики с интересными фактами о российской столице.