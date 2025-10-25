«Доктор всё убрал»: Наталья Фриске показала результат пластики живота
Наталья Фриске сняла бандаж и рассказала о восстановлении после операции
Наталья Фриске поделилась в своём Telegram-канале промежуточными результатами пластической операции на животе.
Артистка рассказала, что уже сняла бандаж и осталась довольна работой хирурга.
«Я уже видела себя без бандажа, но вам пока показывать не буду — ещё есть синячки и отёки. Но результат мне уже нравится. Доктор всё убрал — то, что раньше мешало и смущало», — отметила Фриске.Звезда объяснила, что операция понадобилась из-за неровности в области живота, оставшейся после предыдущего вмешательства: участок выпячивался после еды, из-за чего фигура выглядела несимметрично.
Теперь Наталья чувствует себя увереннее и благодарит врача за аккуратную и успешную работу.