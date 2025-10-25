Егор Крид поднял цену на выступления на фоне популярности из-за нового шоу с полураздетыми танцовщицами
Егор Крид поднял цену на выступления до 12 млн рублей на фоне популярности из-за нового шоу с полураздетыми танцовщицами. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В 2024 году Крид зарабатывал 10 млн рублей за выступления на частных мероприятиях. Теперь гонорары певца значительно возросли после скандала с новым шоу, публичных разборок с Екатериной Мизулиной и распространения видео в интернете. Кроме того, организаторам теперь приходится тратить значительные суммы на исполнение всех требований артиста по райдеру.
Егор Крид и его команда передвигаются исключительно на Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux, не старше трёх лет, оборудованных Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками. Во время отдыха до и после выступлений артист предпочитает президентский люкс в пятизвёздочном отеле с широкими кроватями и шторами black-out. При отсутствии таких штор окна заклеивают чёрной тканью или пластиком. В ванных комнатах должны быть только шампуни его бренда. Среди особых пожеланий — наличие личного кальянщика с двумя кальянами и круглосуточное присутствие охранника у номера.
