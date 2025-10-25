Егор Крид поднял цену на выступления на фоне популярности из-за нового шоу с полураздетыми танцовщицами

25 октября 2025, 09:58

SHOT: Егор Крид поднял цены на выступления до 12 млн после «голого» шоу

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Егор Крид поднял цену на выступления до 12 млн рублей на фоне популярности из-за нового шоу с полураздетыми танцовщицами. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.