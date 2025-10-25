Григорий Лепс экстренно госпитализирован после концерта во Владивостоке
Российский певец Григорий Лепс экстренно обратился в московскую Боткинскую больницу после последнего концерта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артист попал к медикам после скандального выступления во Владивостоке, которое прошло 19 октября. Причиной госпитализации Лепса стало серьезное отравление. Все запланированные концерты и корпоративы отменены как минимум до конца октября.
Согласно информации источника, состояние певца оценивается как тяжелое, а лечение проводится в закрытом режиме. Организаторы мероприятий подтвердили отмену ближайших выступлений, а зрители заметили, что на сцене Лепс выглядел нездоровым.
