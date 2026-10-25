25 октября 2026, 15:57

Дмитрий Ульянов (Фото: Instagram* @dmitry_ulianov_actor)

Актер Дмитрий Ульянов, знакомый миллионам зрителей по роли хирурга в сериале «Склифосовский», а также по работам в картинах «72 метра» и «Гибель империи», 26 октября отмечает свой 54-й день рождения. Он прошел путь от московского мальчика, случайно попавшего на съемочную площадку, до одного из самых востребованных лиц отечественного телевидения. Его фильмография насчитывает десятки ролей, а семейная жизнь долгие годы считается эталоном супружеской верности. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Ульянова Карьера Дмитрия Ульянова Личная жизнь Дмитрия Ульянова Как Дмитрий Ульянов потерял слух на съемках Новые работы артиста



Биография Дмитрия Ульянова

Карьера Дмитрия Ульянова

Дмитрий Ульянов и Марат Башаров (Фото: кадр из фильма «72 метра»)

«Ну, мы же профессионалы, какие противостояния? Играем разных людей, делаем общее дело, понимаете. Это проект Макса, конечно. Но мы с ним друзья: знакомы уже 30 лет, учились в одном институте, снимались вместе в других картинах. Я к Максу прекрасно отношусь, очень уважительно и по-человечески», — сказал Ульянов.

Личная жизнь Дмитрия Ульянова

Дмитрий Ульянов с супругой Юлией (Фото: Instagram* @dmitry_ulianov_actor)

Как Дмитрий Ульянов потерял слух на съемках

Новые работы артиста

Дмитрий Ульянов (Фото: Instagram* @dmitry_ulianov_actor)



