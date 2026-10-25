Достижения.рф

Стали известны обстоятельства смерти рэпера Миши Маваши

Михаил Ниц (Фото: Instagram* @mishapitbullmavashi)

Основатель движения «Северный человек» и бывший рэпер Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) скончался после случайного выстрела при чистке оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



41-летний Михаил умер от отёка мозга и обильной потери крови. Бригада скорой помощи доставила его в реанимацию, где медики подключили музыканта к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Отмечается, что пуля попала в верхнюю левую часть головы Ница. Врачи боролись за жизнь артиста, но рана оказалась слишком серьёзной, и спасти его не удалось. По предварительным сведениям, Маваши чистил оружие, и в этот момент произошёл выстрел. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0