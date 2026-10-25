Стали известны обстоятельства смерти рэпера Миши Маваши
Основатель движения «Северный человек» и бывший рэпер Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) скончался после случайного выстрела при чистке оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
41-летний Михаил умер от отёка мозга и обильной потери крови. Бригада скорой помощи доставила его в реанимацию, где медики подключили музыканта к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Отмечается, что пуля попала в верхнюю левую часть головы Ница. Врачи боролись за жизнь артиста, но рана оказалась слишком серьёзной, и спасти его не удалось. По предварительным сведениям, Маваши чистил оружие, и в этот момент произошёл выстрел. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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