«Я гулящая женщина!»: Анна Седокова раскрыла подробности бурной пятницы

24 октября 2026, 22:19

Анна Седокова поделилась подробностями вечеринки с Натальей Рудовой

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова в личном блоге рассказала, как провела вечер пятницы.





Артистка призналась, что после вечеринки окружила себя бутылками с минеральной водой, чтобы быстрее восстановиться.



Кроме того, певица показала два букета и предложила подписчикам угадать, где она была накануне, раз дома у неё такие охапки цветов.

«Я знаю, что вы ждёте мой обалденный постинг, потому что я вчера опять гуляла. Я гулящая женщина! Все были правы!» — с иронией заявила Анна.