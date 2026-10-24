«Я гулящая женщина!»: Анна Седокова раскрыла подробности бурной пятницы
Анна Седокова поделилась подробностями вечеринки с Натальей Рудовой
Певица Анна Седокова в личном блоге рассказала, как провела вечер пятницы.
Артистка призналась, что после вечеринки окружила себя бутылками с минеральной водой, чтобы быстрее восстановиться.
Кроме того, певица показала два букета и предложила подписчикам угадать, где она была накануне, раз дома у неё такие охапки цветов.
«Я знаю, что вы ждёте мой обалденный постинг, потому что я вчера опять гуляла. Я гулящая женщина! Все были правы!» — с иронией заявила Анна.При этом Седокова заявила, что не страдает похмельем после весёлого времяпрепровождения в клубе с танцами, где компанию ей составила Наталья Рудова.