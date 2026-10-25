Саша Савельева и Кирилл Сафонов объявили о разводе после 17 лет брака
Саша Савельева и Кирилл Сафонов подтвердили слухи о расставании. Пара записала видеообращение в соцсетях и официально объявила о разводе.
Александра и Кирилл подчеркнули, что продолжают любить друг друга, но на данном этапе жизни решили идти дальше порознь.
«С этого момента мы официально меняем статус наших отношений. Мы решили развестись. Если у кого‑то всё‑таки возникает вопрос, почему, — да потому, что мы просто очень сильно любим друг друга. Бывает такая история: чтобы сохранить то, что есть сейчас, люди как раз и разводятся», — отметили бывшие супруги.Подписчики отреагировали спокойно — многие не удивились. Кто‑то предположил, что сложности отчасти связаны с непростым характером актёра. Отмечается, что слухи о разладе ходили не первый год. Саша долго не подтверждала их, но позже призналась, что отношения переживают непростой период.