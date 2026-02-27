Потерял документы по пути в Москву и стал жертвой воров: как финский актер Вилле Хаапасало построил карьеру в России и снялся в фильме с Зеленским?
Вилле Юхана Хаапасало — актер и телеведущий, чья творческая судьба тесно связана с Россией. Он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за 2003 год в области литературы и искусства. Кроме того, он получил высокую награду за работу в фильме «Кукушка». Российскому зрителю артист также хорошо известен по картинам «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Помимо актерской карьеры, Хаапасало реализовал себя как телеведущий и ресторатор, продвигая грузинскую и русскую кухню в Финляндии. 28 февраля ему исполняется 54 года. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Вилле Хаапасало: детство и ранние годыВилле Хаапасало родился 28 февраля 1972 года в Финляндии, в небольшой общине Холлола. Его отец занимался предпринимательством и управлял собственной багетной мастерской. Детство будущего артиста прошло в сельской местности, где главным пространством для игр и открытий стал лес.
По воспоминаниям Хаапасало, будучи ребенком он был предоставлен самому себе — главным воспитателем для него стал лес. Родители много работали, и мальчик с пяти лет самостоятельно занимался своей дневной рутиной: завтракал, уходил в лес и возвращался лишь к вечеру. По словам Вилле, порой родители могли не видеть сына неделями.
Отсутствие привычных городских развлечений он компенсировал развитой фантазией — вместо машинок и конструкторов в ход шли молоток, пила и гвозди. Вместе со сверстниками мальчик строил деревянные укрепления, играл в «войну» и прятки, проводя на природе целые дни.
Спорт занимал важное место в его жизни: он пробовал себя в хоккее, лыжных гонках, плавании, футболе и бейсболе. Однако в подростковом возрасте Хаапасало увлекся театром. Он участвовал в любительских постановках и всерьез задумался о сцене.
Образование и переезд в РоссиюСначала Вилле планировал получать высшее образование в Великобритании: он готовился к экзаменам и даже оплатил вступительные испытания. Однако случайная встреча со знакомым изменила его планы: тот убедил юношу попробовать силы в России.
Решение вызвало недоумение у семьи. В своих мемуарах «Ты все равно не поверишь» Хаапасало вспоминал, как бабушка в шутку предлагала взять ему с собой винтовку перед поездкой «на русскую землю».
Будущий актер связался с приемной ЛГИТМиКа, ныне Российского государственного института сценических искусств. Ему сообщили, что экзамены проходят на русском языке. Тогда Вилле попросил друга записать на магнитофон необходимые стихотворения, басни и песни. Тексты он выучил наизусть, не понимая их содержания.
Учеба в Петербурге и испытания 1990-хВступительные экзамены продолжались четыре недели. Во время одного из туров вместо чтения стихотворения он неожиданно исполнил импровизированный фрагмент из балета «Лебединое озеро», изображая умирающего лебедя. Импровизация длилась несколько минут, пока экзаменаторы не остановили его и не поинтересовались, когда начнется чтение стихов.
Несмотря на эксцентричность выступления, Хаапасало приняли на коммерческое отделение. Первые месяцы в России стали для него серьезным испытанием: он интенсивно изучал язык, посещал лекции и пытался выжить в непростых условиях 1990-х годов. За один год его девять раз обокрали.
Чтобы оплатить обучение, Вилле оформил кредит. Поддержку оказывали соотечественники, помогавшие ему материально. В первый год учебы он настолько был погружен в занятия, что не нашел времени даже на знакомство с Петербургом.
Одна из самых драматичных историй произошла во время поездки на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Проснувшись, он обнаружил себя у Черного моря. Без документов, денег и багажа актер возвращался обратно шесть недель. Чтобы заработать на еду и билет, он копал землю, подметал улицы, убирал вагоны и тамбуры почтовых поездов. Несмотря на отсутствие, из института его не отчислили
Фильмы с Вилле Хаапасало: путь к популярностиКинодебют актера произошел неожиданно. В период окончания учебы режиссеру Александру Рогожкину требовался яркий иностранный персонаж для комедии «Особенности национальной охоты», вышедшей в 1996 году. По рекомендации знакомых внимание обратили на финского студента. После проб стало очевидно, что высокий светловолосый Хаапасало идеально подходит для роли Ряйво.
Фильм принес актеру широкую известность. Его узнавали на улицах, просили автографы. Резкий всплеск популярности оказался психологически непростым: после получения диплома он уехал в Финляндию и в течение года работал водителем. Однако затем вернулся к профессии — по приглашению Рогожкина снялся в продолжении, «Особенностях национальной рыбалки».
На родине о нем долгое время знали немногие, пока в прокат не вышла картина «Кукушка». Идея истории о русском и финском солдате, оказавшихся в карельских лесах во время войны 1939 года, возникла у Хаапасало и Виктора Бычкова. Первоначальный замысел пьесы не был реализован, однако позже вдохновил режиссера на создание сценария. За роль Вейкко актер был удостоен Государственной премии РФ.
Во второй половине 2000-х он снялся в драме «Оранжевое небо», посвященной событиям «оранжевой революции» на Украине. В фильме появились известные политические фигуры того времени — Юрий Ехануров, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко.
Затем последовала работа в романтической комедии «Любовь в большом городе», где Хаапасало сыграл персонажа по прозвищу Сауна. В проекте участвовали Алексей Чадов, Вера Брежнева, Владимир Зеленский, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров. Режиссером выступил Марюс Вайсберг.
В 2005 году актер воплотил образ Иеронима фон Фогеля в приключенческой версии «Трех мушкетеров» по роману Александра Дюма. Проект вышел как в телевизионном формате, так и в полнометражной версии. В 2016 году фильмография пополнилась криминальным триллером «Сувениры из Москвы», основанным на произведениях Матти Рёнкя и связанным с сериалом «Красавец-убийца».
В 2019 году состоялась премьера многосерийного проекта «Дипломат», где Хаапасало исполнил роль второго плана. Съемочный процесс требовал от актеров работы на нескольких иностранных языках. В ноябре 2024 года вышла картина «Одиль: Открытие перед Рождеством», в которой он сыграл Джулле. Несмотря на внешнюю комедийную форму, фильм исследует темы социальных ролей и личных амбиций.
Конфликт Виктора Бычкова и Вилле ХаапасалоАктер Виктор Бычков, получивший всероссийскую известность благодаря образу егеря Кузьмича в комедийной франшизе Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», откровенно высказался о многолетнем разрыве с Вилле Хаапасало.
По словам Бычкова, в определенный период финский артист был для него самым близким другом. Однако со временем представления о товариществе не совпали с реальностью. Актер признался, что в своей голове наделил коллегу качествами, которых тот, по его мнению, не имел.
«Когда-то я считал своим лучшим другом финского актера Вилле Хаапасало, но со временем понял, что я его "придумал". Такого Вилле, которого хотел бы иметь в друзьях, не существует. Реальный человек Вилле Хаапасало думает и живет по-другому. Он читал в детстве иные сказки. Нам никогда не понять друг друга, мы разошлись как в море корабли, каждый пошел своим курсом. Не общаемся более 17 лет», — заявил Бычков
Телевизионные проекты Вилле ХаапасалоС 2005 года Хаапасало начал работать ведущим на финском телевидении. В 2007 году он присоединился к российской программе «Главная дорога». Благодаря хорошей физической форме актер принял участие в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Дуэт занял второе место.
В 2010 году вместе с Александром Олешко он вел программу «Минута славы». Особую популярность в Финляндии получили его документальные циклы формата «30 дней», созданные для телерадиокомпании YLE. Среди них — «Через Россию за 30 дней», «Великий шелковый путь за 30 дней», «Финно-угры за 30 дней» и «Крайний Север за 30 дней». В России один из проектов транслировался под названием «30 дней по России с Вилле Хаапасало».
В 2014 году стартовал именной цикл Haapasalo Goes America, посвященный путешествию по исторической трассе US 66.
Бизнес Вилле ХаапасалоРесторанная деятельность актера началась в 2013 году с открытия заведения Villes Mayak на юге Финляндии. Позже в Хельсинки появился грузинский ресторан Purpur. В 2021 году Хаапасало стал совладельцем ресторана Davai Davai, специализировавшегося на русской, балтийской и кавказской кухне. В 2022 году проект закрыли.
Личная жизнь Вилле ХаапасалоПервой супругой актера стала Саара Хедлунд, его партнерша по фильму «Особенности национальной охоты». В браке родились сын и дочь. Союз продлился около пятнадцати лет. Позже у актера завязались отношения с режиссером Тиной Баркалая, выпускницей ВГИКа. В 2009 году у пары родился сын Сандро.
Вилле Хаапасало сегодняСегодня артист проживает в Финляндии. В 2017 году он построил дом на берегу озера Сайма — в тех местах, где прошли его детские годы. Хаапасало признается, что мечтает о спокойной жизни на природе, планирует больше времени проводить в лесу, перечитывать комиксы и пересматривать фильмы со своим участием. В его коллекции насчитывается более тысячи экземпляров.
Актер любит управлять любым транспортом — от автомобиля до снегохода, однако испытывает страх перед авиаперелетами и неоднократно отказывался от полетов.
В сентябре 2025 года телеграм-канал Shot сообщил, что Хаапасало готов выступать на частных мероприятиях в России за вознаграждение в размере около 3 млн рублей при условии конфиденциальности и отказа от обсуждения политических тем. Гонорар за выступления в Турции оценивается примерно в 2 млн рублей, в Грузии — около 1,75 млн. В программу включена сценическая версия эпизода застолья из фильма «Особенности национальной охоты».