«Он уже не будет прежним»: Охлобыстин высказался о судьбе Ефремова после ДТП
Иван Охлобыстин рассказал, почему прекратил общение с Михаилом Ефремовым
Иван Охлобыстин признался, что больше не поддерживает общение с Михаилом Ефремовым после смертельного ДТП, которое кардинально изменило жизнь актёра. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Хотя ранее Охлобыстин одним из первых публично выступил в поддержку коллеги и верил, что тот сможет справиться с последствиями произошедшего, сейчас их пути разошлись. По словам актёра, Ефремов уже никогда не станет тем человеком, которого он знал раньше.
«Я его бесконечно уважаю, и я не дерзну нарушать его личное пространство. Я хочу, чтобы он был счастлив. Если он счастлив, не общаясь со мной, пусть так и будет», — заявил Охлобыстин в интервью Борису Корчевникову.Актёр подчеркнул, что относится к бывшему другу с уважением и предпочитает сохранять дистанцию, не вмешиваясь в его жизнь.