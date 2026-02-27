«Он уже не будет прежним»: Охлобыстин высказался о судьбе Ефремова после ДТП

27 февраля 2026, 12:12

Иван Охлобыстин рассказал, почему прекратил общение с Михаилом Ефремовым

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram* / @psykero1477)

Иван Охлобыстин признался, что больше не поддерживает общение с Михаилом Ефремовым после смертельного ДТП, которое кардинально изменило жизнь актёра. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Хотя ранее Охлобыстин одним из первых публично выступил в поддержку коллеги и верил, что тот сможет справиться с последствиями произошедшего, сейчас их пути разошлись. По словам актёра, Ефремов уже никогда не станет тем человеком, которого он знал раньше.





«Я его бесконечно уважаю, и я не дерзну нарушать его личное пространство. Я хочу, чтобы он был счастлив. Если он счастлив, не общаясь со мной, пусть так и будет», — заявил Охлобыстин в интервью Борису Корчевникову.