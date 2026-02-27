Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила» запретили в Белоруссии

27 февраля 2026, 11:04

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

Министерство информации Республики Беларусь внесло роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» в список запрещённых изданий. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.