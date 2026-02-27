Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила» запретили в Белоруссии
Министерство информации Республики Беларусь внесло роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» в список запрещённых изданий. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.
Ведомство включило книгу в реестр на основании экспертной оценки, согласно которой содержание издания не соответствует законодательству республики в области информационной безопасности.
Список запрещённых печатных материалов теперь насчитывает 241 позицию. Издательство, выпустившее роман, ещё не комментировало решение белорусского министерства. Книга по-прежнему доступна для продажи в других странах, включая Россию.
Отметим, что четырнадцатый по счёту роман Пелевина вышел в свет в 2016 году. В этом произведении писатель, как и в ряде других своих работ, обращается к темам российской истории, эзотерики и общественно-политических процессов.
