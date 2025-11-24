Семья Брюса Уиллиса собирается пожертвовать его мозг ученым после смерти

24 ноября 2025, 12:31

Брюс Уиллис (Фото: Инстаграм*/brucewillisbw)

Семья американского актера Брюса Уиллиса собирается пожертвовать его мозг ученым после смерти для исследования лобно-височной деменции. Об этом заявила его жена Эмма Хеминг-Уиллис в своей новой книге, пишет The WP Times.