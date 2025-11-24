Семья Брюса Уиллиса собирается пожертвовать его мозг ученым после смерти
Семья американского актера Брюса Уиллиса собирается пожертвовать его мозг ученым после смерти для исследования лобно-височной деменции. Об этом заявила его жена Эмма Хеминг-Уиллис в своей новой книге, пишет The WP Times.
По ее словам, это эмоционально тяжелое, но научно важное решение, которое может помочь в изучении редкого заболевания, с которым Брюс борется уже несколько лет. Исследование тканей мозга позволит ученым выявить белковые аномалии и генетические мутации, связанные с лобно-височной деменцией, что продвинет ее диагностику и лечение.
Эмма также рассказала, что как ухаживает за мужем: они нашли «новый язык» общения, так как болезнь постепенно лишает его возможности говорить. Для близких Уиллиса это попытка превратить личную трагедию в наследие, которое спасти жизнь других.
Брюс Уиллис является одним из самых популярных актеров в мире и самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Множество фильмов с его участием считаются культовыми. Наиболее известные из них — «Крепкой орешек», «Криминальное чтиво» и «Пятый элемент». О лобно-височной деменции стало известно в 2023 году.
