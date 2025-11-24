Суд в Москве начнет рассматривать дело Чекалиных о выводе из России 250 млн рублей

24 ноября 2025, 01:08

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: Instagram* @lerchek_life)

Гагаринский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.





Предварительное судебное заседание должно стартовать 24 ноября в час дня по московскому времени. Оно пройдет в закрытом режиме.



Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы.



