Суд в Москве начнет рассматривать дело Чекалиных о выводе из России 250 млн рублей
Гагаринский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Предварительное судебное заседание должно стартовать 24 ноября в час дня по московскому времени. Оно пройдет в закрытом режиме.
Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы.
Напомним, что летом 2024 года Валерия и Артем развелись после 12 лет совместной жизни. У них трое детей. В настоящее время Чекалины находятся под домашним арестом.
По версии следствия, семья вывела за границу более 251,6 миллиона рублей. Эти средства супружеская пара получила от продажи своих курсов и марафонов с сентября 2021 года по февраль 2022 года.
Дело третьего фигуранта, партнера Чекалиных Романа Вишняка, суд рассмотрит в особом порядке — без исследования доказательств. Это связано с тем, что Вишняк ранее признал вину и подписал досудебное соглашение со следствием.