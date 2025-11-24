Люся Чеботина высмеяла слухи о тайном романе
Российская певица Люся Чеботина посмеялась над слухами о своем тайном романе. Об этом сообщает телеканал МУЗ-ТВ.
Ставшая героиней интернет-шоу «Кстати» артистка ответила на каверзные вопросы ведущих Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Андрея Дорохова. Она описала своего спутника как высокого и молодого мужчину, который ежедневно бывает с ней в гримерке.
При этом Люся сразу уточнила, что речь идет не о танцоре из ее коллектива. Как выяснилось, загадочный спутник умеет выполнять команды «дай лапу» и «лежать», а также танцует за угощение.
«Да, я сплю с собакой», — с юмором заключила Чеботина, поставив точку в разговоре о своей личной жизни.