Люся Чеботина высмеяла слухи о тайном романе

24 ноября 2025, 11:26

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм*/lusia_chebotina)

Российская певица Люся Чеботина посмеялась над слухами о своем тайном романе. Об этом сообщает телеканал МУЗ-ТВ.





Ставшая героиней интернет-шоу «Кстати» артистка ответила на каверзные вопросы ведущих Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Андрея Дорохова. Она описала своего спутника как высокого и молодого мужчину, который ежедневно бывает с ней в гримерке.



При этом Люся сразу уточнила, что речь идет не о танцоре из ее коллектива. Как выяснилось, загадочный спутник умеет выполнять команды «дай лапу» и «лежать», а также танцует за угощение.

«Да, я сплю с собакой», — с юмором заключила Чеботина, поставив точку в разговоре о своей личной жизни.