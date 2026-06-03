Потеряла одного ребёнка, скрывала второго, а теперь крутит роман с Бондарчуком: за что Викторию Исакову назвала «дурой» Вера Алентова

03 июня 2026, 14:42

Виктория Исакова (Фото: Инстаграм* @v_isakova)

Широкая известность пришла к заслуженной артистке России Виктории Исаковой после громких работ в таких проектах, как «Оттепель», «Охота на пиранью» и «Эпидемия». Долгое время она оставалась верной спутницей жизни режиссёра Юрия Мороза, однако прошлым летом внезапно потеряла мужа. Теперь же в кулуарах шепчутся о её тайных отношениях с другим выдающимся постановщиком — Фёдором Бондарчуком. Что из этого правда и чем сегодня наполнены дни овдовевшей актрисы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия с первенцем и тайное рождение второй дочери Что легендарная артистка сказала Исаковой незадолго до смерти Творческий тандем или тайный роман: Исакова и Бондарчук Как сегодня складывается жизнь Виктории Исаковой

Трагедия с первенцем и тайное рождение второй дочери

Что легендарная артистка сказала Исаковой незадолго до смерти



Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Творческий тандем или тайный роман: Исакова и Бондарчук



Фёдор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Обращу внимание, что не прошло и года, как умер муж Виктории Юрий Мороз. Не думаю, что она из тех людей, кто закрутит роман с Фёдором прямо сейчас. Со временем могло бы быть, но сейчас… хотя кто его знает. Я думаю, что эти слухи, скорее всего, могут быть связаны с тем, что Фёдор готовит новый фильм, Виктория там будет играть главную роль… К тому же у Виктории и Юрия были очень тёплые отношения. Я не думаю, что она забыла мужа и уже крутит новый роман», — цитирует продюсера Woman.ru.

Как сегодня складывается жизнь Виктории Исаковой