Потеряла одного ребёнка, скрывала второго, а теперь крутит роман с Бондарчуком: за что Викторию Исакову назвала «дурой» Вера Алентова
Широкая известность пришла к заслуженной артистке России Виктории Исаковой после громких работ в таких проектах, как «Оттепель», «Охота на пиранью» и «Эпидемия». Долгое время она оставалась верной спутницей жизни режиссёра Юрия Мороза, однако прошлым летом внезапно потеряла мужа. Теперь же в кулуарах шепчутся о её тайных отношениях с другим выдающимся постановщиком — Фёдором Бондарчуком. Что из этого правда и чем сегодня наполнены дни овдовевшей актрисы, читайте в материале «Радио 1».
Трагедия с первенцем и тайное рождение второй дочериВ 2003 году Виктория Исакова стала женой режиссёра Юрия Мороза, разница в возрасте с которым составляла 20 лет. В том же году у них родилась дочь Марина. Однако ребёнку поставили диагноз «редкая генетическая патология», и девочка скончалась, не достигнув трёхмесячного возраста. Спустя 12 лет, в 2015 году, у пары родилась вторая дочь, Варвара. Однако супруги долго скрывали малышку от посторонних глаз. Такое решение продиктовала тревога, оставшаяся после смерти Марины.
В откровенном интервью Ирине Шихман** на вопрос журналистки, в какой момент у Виктории прошёл страх за пятилетнюю Варвару, звезда уверенно ответила: «Ни в какой. Мне не перестало быть страшно».
Что легендарная артистка сказала Исаковой незадолго до смертиВ декабре 2025 года Исакова посетила церемонию прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, с которой актрису долгие годы связывала совместная работа в одном театре. Виктория рассказала, что незадолго до смерти коллеги между ними состоялся личный разговор. По словам выпускницы Школы-студии МХАТ, Вера Алентова всегда была для неё образцом для подражания.
На тот момент овдовевшая Виктория Исакова, подавленная грузом печали и бесконечных бытовых хлопот, честно призналась Вере Алентовой, что мечтает лишь об одном — чтобы этот тяжёлый год поскорее завершился. По словам исполнительницы, в ответ легендарная актриса дала ей мудрый совет, который Исакова помнит по сей день: «Она мне говорит: «Дура, наслаждайся! Настанет время, когда наслаждаться будет нечем».
Творческий тандем или тайный роман: Исакова и БондарчукПоявление Виктории Исаковой и Фёдора Бондарчука на церемонии премии ИРИ вызвало ажиотаж, став главной светской интригой. Режиссёр получал престижную награду, а Исакова, будучи ведущей церемонии, оказалась с ним на сцене плечом к плечу. Их творческий тандем не ускользнул от внимания зала: присутствующие оживлённо обсуждали, с каким неподдельным вниманием актриса ловила каждое слово Фёдора Сергеевича, не отрывая от мэтра глаз. В сети тут же заговорили о пресловутой «химии», которую, по мнению публики, невозможно сыграть. Слухи о романе между Исаковой и Бондарчуком ходят уже давно: поводами становились их совместные выходы.
А инсайдеры из окружения не раз намекали, что между Исаковой и Бондарчуком определённо есть нечто большее, чем просто дружба или работа. Однако не все готовы поверить в любовную историю режиссёра и актрисы. Некоторые критики уверены: их появление на публике вдвоём — ещё не повод для громких выводов. Фёдор Бондарчук и Виктория — давние представители киноиндустрии, и пересекаться на мероприятиях для них совершенно естественно. Продюсер Леонид Дзюник категорически отрицает роман между звёздами, во всяком случае на данный момент. По его мнению, все эти разговоры — не более чем слухи и продуманный пиар-ход.
«Обращу внимание, что не прошло и года, как умер муж Виктории Юрий Мороз. Не думаю, что она из тех людей, кто закрутит роман с Фёдором прямо сейчас. Со временем могло бы быть, но сейчас… хотя кто его знает. Я думаю, что эти слухи, скорее всего, могут быть связаны с тем, что Фёдор готовит новый фильм, Виктория там будет играть главную роль… К тому же у Виктории и Юрия были очень тёплые отношения. Я не думаю, что она забыла мужа и уже крутит новый роман», — цитирует продюсера Woman.ru.Сами звёзды хранят молчание и комментариев по поводу слухов не дают.
Как сегодня складывается жизнь Виктории ИсаковойВ свои 49 лет Виктория Исакова по-прежнему остаётся одной из самых востребованных актрис. Она много играет на сцене Театра имени Пушкина и продолжает активно сниматься в кино. 2026 год обещает стать для неё особенно насыщенным: на экраны выйдут сразу несколько премьер с её участием, включая фильмы «Чудо-юдо» и «Пропавший», а также второй сезон сериала «Дети перемен».
А недавно заслуженная артистка РФ завершила съёмки в новом проекте своего покойного супруга, режиссёра Юрия Мороза, — картине «Таня и космонавт». Всё свободное время Виктория посвящает воспитанию дочери Варвары.