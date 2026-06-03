Александр Домогаров подтвердил роман с молодой возлюбленной
Александр Домогаров подтвердил слухи о своей личной жизни, опубликовав в соцсетях видео с избранницей. В ролик вошли совместные фотографии артиста и танцовщицы Татьяны Степановой, сделанные во время отдыха, прогулок и совместного времяпрепровождения.
Для поклонников публикация стала неожиданностью, поскольку 62-летний актер предпочитал не распространяться о своей личной жизни и долгое время не комментировал появлявшиеся в СМИ слухи о новом романе.
Возлюбленная артиста моложе его на 22 года. О возможных отношениях между Александром Домогаровым и Татьяной Степановой ранее рассказывали источники из окружения актёра, однако официального подтверждения до этого момента не было.
Теперь, судя по опубликованным кадрам, артист решил больше не скрывать свои чувства. Поклонники уже активно обсуждают новую пару и желают влюблённым счастья.
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