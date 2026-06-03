Александр Домогаров подтвердил роман с молодой возлюбленной

03 июня 2026, 14:17

Александр Домогаров впервые показал совместные кадры с Татьяной Степановой

Александр Домогаров и Татьяна Степанова (Фото: Instagram* / @domogarov.aleksandr)

Александр Домогаров подтвердил слухи о своей личной жизни, опубликовав в соцсетях видео с избранницей. В ролик вошли совместные фотографии артиста и танцовщицы Татьяны Степановой, сделанные во время отдыха, прогулок и совместного времяпрепровождения.