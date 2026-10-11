Увольнение из МХТ, тайные роды после смерти первенца и слухи о романе с Бондарчуком: что происходит в жизни Виктории Исаковой сегодня?
Широкая известность пришла к заслуженной артистке России Виктории Исаковой после громких работ в таких проектах, как «Оттепель», «Охота на пиранью» и «Эпидемия». Долгое время она оставалась верной спутницей жизни режиссёра Юрия Мороза, однако прошлым летом внезапно потеряла мужа. Теперь же в кулуарах шепчутся о её тайных отношениях с другим выдающимся постановщиком — Фёдором Бондарчуком. Что из этого правда и чем сегодня наполнены дни овдовевшей актрисы, читайте в материале «Радио 1».
Биография Виктории ИсаковойИсакова родилась 12 октября 1976 года в дагестанском Хасавюрте. Когда ей было тринадцать, семья перебралась в Москву — и это решило всё. Если бы не переезд, признавалась актриса, она бы, скорее всего, вышла замуж в восемнадцать и осталась в родном городе. Отец был против её увлечения сценой, но мать тайно поддерживала дочь: приносила еду, давала деньги. Чтобы выжить, юная Исакова даже подрабатывала частным извозом на старенькой белой «пятёрке» — о том, что это опасно, она тогда не задумывалась.
Она поступила в РАТИ, но уже через год перешла в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Олега Ефремова. После выпуска в 1999-м её приняли в МХТ имени Чехова, однако после смерти Ефремова и смены руководства актрису уволили — без объяснения причин. Это стало ударом, но одновременно и поворотом: в 2001 году Исакова пришла в Театр имени Пушкина, где служит до сих пор. В 2003-м за роль Панночки в «Вие» она получила «Чайку», а позже на той же сцене играла в «Бесприданнице», «Много шума из ничего», «Свадьбе Фигаро» и «Вишнёвом саде».
В кино её дебют состоялся в 1998 году в сериале «Чехов и Ко», но настоящий прорыв случился благодаря режиссёру Юрию Морозу, который снял её в «Дневнике убийцы» и «Филипповом заливе». Дальше были «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы», «Остров», «Пелагия и белый бульдог». Настоящая всенародная слава пришла с «Оттепелью» и «Эпидемией», а в 2024-м она сыграла в «Сто лет тому вперёд», в 2025-м — в «Циниках» и «Я не могу без тебя». За роль в сериале «Я не могу без тебя» ей вручили премию «Золотой орёл» как лучшей актрисе.
Трагедия с первенцем и тайное рождение второй дочериВ 2003 году Виктория Исакова стала женой режиссёра Юрия Мороза, разница в возрасте с которым составляла 20 лет. В том же году у них родилась дочь Марина. Однако ребёнку поставили диагноз «редкая генетическая патология», и девочка скончалась, не достигнув трёхмесячного возраста. Спустя 12 лет, в 2015 году, у пары родилась вторая дочь, Варвара. Однако супруги долго скрывали малышку от посторонних глаз. Такое решение продиктовала тревога, оставшаяся после смерти Марины.
В откровенном интервью Ирине Шихман** на вопрос журналистки, в какой момент у Виктории прошёл страх за пятилетнюю Варвару, звезда уверенно ответила:
«Ни в какой. Мне не перестало быть страшно».
Что легендарная артистка сказала Исаковой незадолго до смертиВ декабре 2025 года Исакова посетила церемонию прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, с которой актрису долгие годы связывала совместная работа в одном театре. Виктория рассказала, что незадолго до смерти коллеги между ними состоялся личный разговор. По словам выпускницы Школы-студии МХАТ, Вера Алентова всегда была для неё образцом для подражания. На тот момент овдовевшая Виктория Исакова, подавленная грузом печали и бесконечных бытовых хлопот, честно призналась Вере Алентовой, что мечтает лишь об одном — чтобы этот тяжёлый год поскорее завершился. По словам исполнительницы, в ответ легендарная актриса дала ей мудрый совет, который Исакова помнит по сей день:
«Она мне говорит: «Дура, наслаждайся! Настанет время, когда наслаждаться будет нечем».
Творческий тандем или тайный роман: Исакова и БондарчукПоявление Виктории Исаковой и Фёдора Бондарчука на церемонии премии ИРИ вызвало ажиотаж, став главной светской интригой. Режиссёр получал престижную награду, а Исакова, будучи ведущей церемонии, оказалась с ним на сцене плечом к плечу. Их творческий тандем не ускользнул от внимания зала: присутствующие оживлённо обсуждали, с каким неподдельным вниманием актриса ловила каждое слово Фёдора Сергеевича, не отрывая от мэтра глаз. В сети тут же заговорили о пресловутой «химии», которую, по мнению публики, невозможно сыграть. Слухи о романе между Исаковой и Бондарчуком ходят уже давно: поводами становились их совместные выходы. А инсайдеры из окружения не раз намекали, что между Исаковой и Бондарчуком определённо есть нечто большее, чем просто дружба или работа. Однако не все готовы поверить в любовную историю режиссёра и актрисы. Некоторые критики уверены: их появление на публике вдвоём — ещё не повод для громких выводов. Фёдор Бондарчук и Виктория — давние представители киноиндустрии, и пересекаться на мероприятиях для них совершенно естественно. Продюсер Леонид Дзюник категорически отрицает роман между звёздами, во всяком случае на данный момент. По его мнению, все эти разговоры — не более чем слухи и продуманный пиар-ход.
«Обращу внимание, что не прошло и года, как умер муж Виктории Юрий Мороз. Не думаю, что она из тех людей, кто закрутит роман с Фёдором прямо сейчас. Со временем могло бы быть, но сейчас… хотя кто его знает. Я думаю, что эти слухи, скорее всего, могут быть связаны с тем, что Фёдор готовит новый фильм, Виктория там будет играть главную роль… К тому же у Виктории и Юрия были очень тёплые отношения. Я не думаю, что она забыла мужа и уже крутит новый роман», — цитирует продюсера Woman.ru.Сами звёзды хранят молчание и комментариев по поводу слухов не дают.