«Тайна, покрытая мраком»: Дана Борисова сомневается, что беременная Кравец может стать хорошей мамой
Ведущая Дана Борисова раскритиковала беременную Кравец и назвала самовлюбленной
Телеведущая Дана Борисова высказалась в адрес актрисы Алены Кравец, которая недавно объявила о своей первой беременности. Звезда призналась, что удивлена решением артистки родить ребенка, и дала ей нелестную характеристику.
В беседе с журналом «Voice» Борисова назвала Кравец «бездушной, помешанной на своей внешности и самовлюбленной» женщиной. Ведущая напомнила, что несколько лет назад актриса в эфире ток-шоу заявляла о неготовности вынашивать ребенка.
«Еще она скрывает свой возраст, естественно, от всех. Это тайна, покрытая мраком. И про волосы она врет везде, у нее парик», — добавила теледива.
4 октября Алена Кравец опубликовала в личном блоге фотографию с округлившимся животом, сообщив о беременности. Также она вспомнила видеоролик 2025 года, на котором позировала вместе с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая также стала матерью в зрелом возрасте.