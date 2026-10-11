«Тайна, покрытая мраком»: Дана Борисова сомневается, что беременная Кравец может стать хорошей мамой

11 октября 2026, 13:00

Ведущая Дана Борисова раскритиковала беременную Кравец и назвала самовлюбленной

Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова высказалась в адрес актрисы Алены Кравец, которая недавно объявила о своей первой беременности. Звезда призналась, что удивлена решением артистки родить ребенка, и дала ей нелестную характеристику.





В беседе с журналом «Voice» Борисова назвала Кравец «бездушной, помешанной на своей внешности и самовлюбленной» женщиной. Ведущая напомнила, что несколько лет назад актриса в эфире ток-шоу заявляла о неготовности вынашивать ребенка.





«Еще она скрывает свой возраст, естественно, от всех. Это тайна, покрытая мраком. И про волосы она врет везде, у нее парик», — добавила теледива.