Потеряла ребенка, пережила домашнее насилие и осталась ни с чем: что пришлось пережить певице Валерии, чтобы обрести счастье?
Валерия — одна из самых заметных фигур российской эстрады, обладательница множества престижных музыкальных наград, включая «Золотой граммофон», премии «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards и фестиваль «Песня года». 17 апреля 2026 года артистке исполняется 58 лет. О её биографии, непростой личной жизни до брака с Иосифом Пригожиным, творческих достижениях и профессиональном пути — в материале «Радио 1».
Биография Валерии: детство и музыкальное образованиеБудущая певица родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. При рождении ей дали имя Алла. Она выросла в семье, тесно связанной с музыкой: отец возглавлял местную музыкальную школу и носил звание заслуженного работника культуры России, мать преподавала фортепиано. Валерия начала обучение музыке в той же школе, где работали её родители, что во многом определило её дальнейшую профессиональную траекторию.
В 1985 году она поступила в Московскую государственную музыкальную академию имени Гнесиных, выбрав направление «эстрадный вокал». В числе её педагогов были Гелена Великанова и Иосиф Кобзон.
«Я с детства серьезно занималась вокалом, музыкой и всегда знала, что буду петь на большой сцене. Мама всегда во всем поддерживала меня. Будучи профессионалом, пианисткой с консерваторским образованием, она понимала, что у меня большое будущее», — вспоминала артистка.
Первые выступления и знакомство с будущими наставникамиС 1985 года Валерия начала выступать в ансамбле Дома культуры в Аткарске, которым руководил её дядя Владимир Зотов. В составе коллектива она принимала участие в концертах ВИА в Саратове. Именно во время одного из выступлений на неё обратил внимание джазовый музыкант Леонид Ярошевский, который впоследствии стал её первым супругом.
«Свадьба была скромная, гуляли в квартире. Родители, музыканты. Я купил розы, надел выходной костюм и пошел делать предложение руки и сердца. Все произошло на удивление легко и быстро: и мама не возражала, и Алла была согласна», — отмечал музыкант.В 1987 году Валерия прошла конкурсный отбор на фестиваль в Юрмале и дошла до финала. В 1991 году она познакомилась с композитором и продюсером Александром Шульгиным, который вскоре занял важное место как в её личной жизни, так и в профессиональной деятельности. В этот период певица решила сменить имя: в 1993 году она официально закрепила сценическое имя Валерия в документах.
«Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были. Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении», — рассказывала артистка.В 1992 году Валерия представила свой первый англоязычный альбом «The Taiga Symphony», над которым работали Виталий Бондарчук и Ричард Найлс. Параллельно она записала пластинку с русскими романсами под названием «Будь со мной».
В этот же период певица одержала победу в телевизионном проекте «Утренняя звезда» и на международном конкурсе «Братиславская лира». Кроме того, на фестивале «Юрмала-92» ей вручили приз зрительских симпатий.
В 1995 году Валерия выпустила сингл «Моя Москва» и альбом «Анна», продюсером которого выступил Александр Шульгин. На композиции «С добрым утром!», «Самолёт» и «Москва слезам не верит» были сняты видеоклипы. Уже в 1996 году певица представила сольную программу «Фамилия» в Санкт-Петербурге.
Награды, концерты и статус на сценеВалерия четыре раза становилась лауреатом премии «Золотой граммофон», получала звание лучшей исполнительницы по версии премий «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards. В 2005 году ей присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации, а в 2013 году — народной артистки России.
Сольные концерты певицы проходили на ведущих площадках, включая Государственный Кремлёвский дворец, Royal Albert Hall и O2 Arena. Для российских исполнителей начала 2000-х выступления на таких сценах считались значительным достижением.
Новый этап: сотрудничество с Иосифом ПригожинымПосле завершения профессионального и личного союза с Александром Шульгиным Валерия начала новый этап в карьере. Она заключила контракт с продюсерским центром Иосифа Пригожина «Нокс мьюзик». В этот период вышел альбом «Страна любви», который стал коммерчески успешным и закрепил позиции певицы в музыкальных чартах.
Валерия вошла в историю как первая и единственная российская исполнительница, фотография которой появилась на обложке американского журнала Billboard.
Личная жизнь Валерии: браки, испытания и семейное счастьеЛичная жизнь Валерии складывалась непросто и сопровождалась как яркими романами, так и тяжелыми испытаниями. Певица трижды вступала в брак, пережила насилие, громкий развод и смогла построить крепкие отношения с продюсером Иосифом Пригожиным.
Первый муж Валерии — Леонид Ярошевский
С будущим супругом Леонидом Ярошевским Валерия познакомилась во время школьного выступления. Музыкант предложил ей присоединиться к своему ансамблю, после чего между ними завязались романтические отношения. Несмотря на разницу в возрасте в восемь лет, пара зарегистрировала брак, когда певице исполнилось 19 лет.
Семейная жизнь продлилась четыре с половиной года. Со временем отношения начали ухудшаться, а окончательный разрыв произошел после появления в жизни Валерии Александра Шульгина.
«Когда я уходила, он со мной даже не поговорил. Честно признаться, внутри было немного обидно. Ну хоть немного мужчиной надо быть в каких-то вопросах. Он ничего не мог решить. Он никогда не был моей защитой, опорой, поддержкой», — рассказывала Валерия.Сам Ярошевский впоследствии утверждал, что Валерия рузрушила его жизнь и их союз, начав отношения с Шульгиным. Певица, в свою очередь, подчеркивала, что не чувствовала стабильности в жизни с супругом:
«Я никогда на него не могла положиться, мы жили сегодняшним днем: денег никогда нет, все какое-то бесконечное скитание по комнатам, нет стабильной работы. Мы все равно бы расстались, где бы ни жили, чем бы ни занимались: очень сложно быть нянькой взрослому мужчине», — поясняла она.
Ярошевский также рассказывал, что Валерия якобы осталась ночевать у Александра Шульгина под предлогом просмотра фильма. Валерия же недоумевала: почему муж не только отпустил её, но и умолчал о важном факте — на тот момент они уже полгода как не были семьей.
«Мы существовали как соседи в одной квартире. С Сашей мы на тот момент работали вместе два года, у нас не было никаких отношений, случались конфликты, я и плакала, потому что человек был ну крайне сложный», — объясняла артистка.
Второй муж — Александр Шульгин: карьера и насилие
Знакомство с Александром Шульгиным произошло, когда Валерии было 23 года. Она заменила подругу в баре, где и встретила будущего продюсера. Шульгин предложил ей сотрудничество, которое постепенно переросло в личные отношения. По словам певицы, чувства мужчины проявились неожиданно, после чего он признался ей в любви.
Однако со временем их семейная жизнь стала сопровождаться тяжелыми конфликтами. Валерия утверждала, что супруг часто применял к ней физическое насилие. Через три недели после рождения дочери Анны он, по её словам, ранил её ножом в ногу. А позже она, будучи на шестом месяце беременности, потеряла сознание после удара мужа. Валерия признавалась, что продолжала жить в этих условиях, так как надеялась, что супруг изменится.
При этом окружение не смогло повлиять на её решение оставаться в браке. Мать артистки, Галина Николаевна, позже признавалась, что жалеет, что не была строже.
«Я очень жалею, что у нее нет ни сестры, ни брата, потому что я была занята своим образованием, работой, карьерой. Потом жалею, что яро и жестко не поступила со своим зятем Шульгиным. Вот надо было сразу же сделать так, чтобы они расстались. А я все: "Подождите". Как бы не помешать, как бы не оказаться виноватой… Но все становилось хуже. А теперь, я думаю, надо было сразу расходиться ей», — говорила она.После десяти лет совместной жизни, сопровождавшейся конфликтами и насилием, Валерия ушла от мужа и вернулась к родителям вместе с тремя детьми — Анной, Артемием и Арсением. Несмотря на наличие значительного имущества, включая семь квартир, загородный дом и студию, все активы были оформлены на Шульгина, и после развода певица осталась ни с чем.
Леонид Ярошевский позднее ставил под сомнение заявления Валерии о насилии, утверждая, что она не позволила бы подобного отношения к себе.
«Репутация избитой — очень удобная», — заявлял он.Певица предпочла не комментировать эти высказывания.
Брак Валерии с Иосифом Пригожиным
С Иосифом Пригожиным Валерия познакомилась еще в 1991 году во время участия в проекте «Утренняя звезда». Инициатором сближения выступил сам продюсер, однако изначально он не рассматривал эти отношения как потенциальный брак.
«Когда я узнал, что Валерия свободна, мы сначала встретились по рабочим вопросам. Я даже не думал о браке с ней, это было вне моих планов», — рассказывал он.
Певица поначалу относилась к нему с осторожностью, однако со временем изменила мнение, отметив его искренность.
«Он добился меня, серьезно скажу, очень простой вещью и очень редкой в наше время. Искренностью. Он такой, какой он есть. Он вообще ничего не скрывал, был весь, как на ладони. Я сначала подумала, что где-то подвох, не может такого быть. Он со своими плюсами, минусами, но, правда, очень искренний человек, который может абсолютно по-детски удивляться, реагировать. Это очень подкупает», — делилась певица.Она также отмечала, что в начале отношений изменила привычный образ жизни. По её словам, Пригожин постоянно водил её по ресторанам, пытаясь «откормить», из-за чего сам тоже прибавил в весе.
«Не знаю, почему мы с ним ходили по ресторанам… Может, я выглядела так, будто никогда в жизни не ела, не знаю. За два месяца плотного с ним общения я прибавила в весе впервые за много лет. Я думаю: "Нет, так дело не пойдет. Он меня одомашнивает, чтобы не могла уйти никуда. Обычно наоборот происходит, и мужчины начинают полнеть, когда женятся"», — рассказывала артистка.Официально Валерия и Иосиф Пригожин зарегистрировали брак 5 июля 2004 года. Совместных детей у пары нет. Валерия объясняла это тем, что наличие ребенка не способно сохранить отношения при отсутствии гармонии в семье.
В 2019 году в программе «Судьба человека» певица рассказала, что потеряла ребенка от Пригожина. В возрасте 47 лет она забеременела, однако на раннем сроке не знала о своем положении и проходила лечение сильными антибиотиками из-за тяжелой инфекции.
«Я не знала, что беременна. Я жутко заболела и принимала какие-то чудовищные антибиотики. Не удалось сохранить. Мы даже имя уже придумали. Был где-то месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось. Но когда я лечилась этими антибиотиками, мы даже и подумать не могли. Какая-то жуткая была инфекция, я лежала с температурой 40, бездыханная. Мне ничего не оставалось сделать», — делилась Валерия.В результате беременность завершилась выкидышем, и певица до сих пор вспоминает этот период с тяжелыми эмоциями.
Сегодня Валерия — бабушка. В январе 2021 года её младший сын стал отцом: в семье родилась девочка Селин. В августе 2022 года появился еще один внук — Даниэль, сын дочери Иосифа Пригожина. В апреле 2025 года у певицы родился внук Мирон.
Завершение карьеры Валерии: слухи и планы певицыВ феврале 2025 года в СМИ появились сообщения о возможном завершении музыкальной карьеры Валерии. Поводом для обсуждений стало заявление Иосифа Пригожина, который отметил, что его супруга рассматривает вариант прекращения гастрольной деятельности в течение ближайших трех лет. Продюсер также сообщил, что новый альбом певицы может стать заключительным в её дискографии.
Сама Валерия вскоре прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что не делала официальных заявлений об уходе со сцены.
«Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду — не хочется. Когда созрею, скажу: "Все, отчаливаю!", но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период», — заявила артистка.В октябре 2025 года композиция Валерии «Исцелю» из одноименного альбома прошла в лонг-лист престижной музыкальной премии «Грэмми» в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала». Этот результат стал значимым достижением, поскольку заявку одобрила американская академия NARAS.
Певица отметила, что участие в отборе уже является серьезным признанием. Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» также подчеркнул значимость самого факта допуска к участию. По его словам, информация о попадании в лонг-лист стала известна из социальных сетей и вызвала у них искреннюю радость.
«Многие радуются, но есть еще и завистники. Конечно, еще все зависит от политических движений, но то, что такая история стала возможной, сильно порадовало», — добавил он.Продюсер подчеркнул, что они с Валерией положительно восприняли новость о допуске к премии и ожидали дальнейших этапов отбора. Однако в итоговый список номинантов, объявленный 7 ноября, певица не вошла.
Образ жизни Валерии: спорт, здоровье и дисциплинаВалерия регулярно демонстрирует в социальных сетях занятия спортом, подчеркивая важность физической активности. Она придерживается строгого режима тренировок и практически не пропускает занятия, чтобы поддерживать форму и соответствовать требованиям сцены.
При этом артистка рассматривает заботу о здоровье не только как личную необходимость, но и как ответственность перед близкими. По её словам, сохранение физической формы позволяет не создавать дополнительной нагрузки для семьи в будущем.
«Я не хочу быть обузой своим детям, буду делать все, чтобы этого не случилось. Я говорю сейчас не только о материальной стороне вопроса, хотя это тоже важно. Мы понимаем, что с возрастом неизбежно возникают проблемы со здоровьем, поэтому нужно суметь себя поддержать, чтобы оставаться в строю еще долго. О здоровье нужно заботиться и для того, чтобы детям было проще, когда нам будет лет по 80–90. У меня большие планы на будущее, мне нужно быть активной, бодрой, самостоятельной. Это прямо самая главная моя задача», — заявила певица.Валерия неоднократно пыталась приобщить и супруга к активному образу жизни. По её словам, в повседневной обстановке в Москве ему сложно придерживаться спортивного режима из-за занятости и постоянных дел.
Тем не менее во время поездок, отпусков или гастролей ситуация меняется: Пригожин легче включается в тренировки и физическую активность. Певица отмечает, что в такие моменты он регулярно посещает спортзал и много ходит пешком. По её словам, летом он ежедневно занимался вместе с ней, что положительно сказалось на его физической форме.