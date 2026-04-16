16 апреля 2026, 12:18

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Валерия — одна из самых заметных фигур российской эстрады, обладательница множества престижных музыкальных наград, включая «Золотой граммофон», премии «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards и фестиваль «Песня года». 17 апреля 2026 года артистке исполняется 58 лет. О её биографии, непростой личной жизни до брака с Иосифом Пригожиным, творческих достижениях и профессиональном пути — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валерии: детство и музыкальное образование Первые выступления и знакомство с будущими наставниками Награды, концерты и статус на сцене Новый этап: сотрудничество с Иосифом Пригожиным Личная жизнь Валерии: браки, испытания и семейное счастье Брак Валерии с Иосифом Пригожиным Завершение карьеры Валерии: слухи и планы певицы Образ жизни Валерии: спорт, здоровье и дисциплина

Биография Валерии: детство и музыкальное образование

«Я с детства серьезно занималась вокалом, музыкой и всегда знала, что буду петь на большой сцене. Мама всегда во всем поддерживала меня. Будучи профессионалом, пианисткой с консерваторским образованием, она понимала, что у меня большое будущее», — вспоминала артистка.

Первые выступления и знакомство с будущими наставниками

«Свадьба была скромная, гуляли в квартире. Родители, музыканты. Я купил розы, надел выходной костюм и пошел делать предложение руки и сердца. Все произошло на удивление легко и быстро: и мама не возражала, и Алла была согласна», — отмечал музыкант.

«Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были. Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении», — рассказывала артистка.

Награды, концерты и статус на сцене

Новый этап: сотрудничество с Иосифом Пригожиным

Личная жизнь Валерии: браки, испытания и семейное счастье

Первый муж Валерии — Леонид Ярошевский

«Когда я уходила, он со мной даже не поговорил. Честно признаться, внутри было немного обидно. Ну хоть немного мужчиной надо быть в каких-то вопросах. Он ничего не мог решить. Он никогда не был моей защитой, опорой, поддержкой», — рассказывала Валерия.

«Я никогда на него не могла положиться, мы жили сегодняшним днем: денег никогда нет, все какое-то бесконечное скитание по комнатам, нет стабильной работы. Мы все равно бы расстались, где бы ни жили, чем бы ни занимались: очень сложно быть нянькой взрослому мужчине», — поясняла она.

«Мы существовали как соседи в одной квартире. С Сашей мы на тот момент работали вместе два года, у нас не было никаких отношений, случались конфликты, я и плакала, потому что человек был ну крайне сложный», — объясняла артистка.

Второй муж — Александр Шульгин: карьера и насилие

«Я очень жалею, что у нее нет ни сестры, ни брата, потому что я была занята своим образованием, работой, карьерой. Потом жалею, что яро и жестко не поступила со своим зятем Шульгиным. Вот надо было сразу же сделать так, чтобы они расстались. А я все: "Подождите". Как бы не помешать, как бы не оказаться виноватой… Но все становилось хуже. А теперь, я думаю, надо было сразу расходиться ей», — говорила она.

«Репутация избитой — очень удобная», — заявлял он.

Брак Валерии с Иосифом Пригожиным

«Когда я узнал, что Валерия свободна, мы сначала встретились по рабочим вопросам. Я даже не думал о браке с ней, это было вне моих планов», — рассказывал он.

«Он добился меня, серьезно скажу, очень простой вещью и очень редкой в наше время. Искренностью. Он такой, какой он есть. Он вообще ничего не скрывал, был весь, как на ладони. Я сначала подумала, что где-то подвох, не может такого быть. Он со своими плюсами, минусами, но, правда, очень искренний человек, который может абсолютно по-детски удивляться, реагировать. Это очень подкупает», — делилась певица.

«Не знаю, почему мы с ним ходили по ресторанам… Может, я выглядела так, будто никогда в жизни не ела, не знаю. За два месяца плотного с ним общения я прибавила в весе впервые за много лет. Я думаю: "Нет, так дело не пойдет. Он меня одомашнивает, чтобы не могла уйти никуда. Обычно наоборот происходит, и мужчины начинают полнеть, когда женятся"», — рассказывала артистка.

«Я не знала, что беременна. Я жутко заболела и принимала какие-то чудовищные антибиотики. Не удалось сохранить. Мы даже имя уже придумали. Был где-то месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось. Но когда я лечилась этими антибиотиками, мы даже и подумать не могли. Какая-то жуткая была инфекция, я лежала с температурой 40, бездыханная. Мне ничего не оставалось сделать», — делилась Валерия.

Завершение карьеры Валерии: слухи и планы певицы

«Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду — не хочется. Когда созрею, скажу: "Все, отчаливаю!", но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период», — заявила артистка.

«Многие радуются, но есть еще и завистники. Конечно, еще все зависит от политических движений, но то, что такая история стала возможной, сильно порадовало», — добавил он.

Образ жизни Валерии: спорт, здоровье и дисциплина

«Я не хочу быть обузой своим детям, буду делать все, чтобы этого не случилось. Я говорю сейчас не только о материальной стороне вопроса, хотя это тоже важно. Мы понимаем, что с возрастом неизбежно возникают проблемы со здоровьем, поэтому нужно суметь себя поддержать, чтобы оставаться в строю еще долго. О здоровье нужно заботиться и для того, чтобы детям было проще, когда нам будет лет по 80–90. У меня большие планы на будущее, мне нужно быть активной, бодрой, самостоятельной. Это прямо самая главная моя задача», — заявила певица.