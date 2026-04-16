Другим артистам не потребуется разрешение Пугачёвой для исполнения большинства её хитов

РАО: Исполнение большинства хитов Аллы Пугачёвой не требует её личного разрешения
Песни, ставшие хитами в репертуаре Аллы Пугачёвой, создали известные композиторы и поэты. Не нужно вносить изменения в законодательство РФ, чтобы другие исполнители могли включать эти композиции в свой репертуар. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российского авторского общества (РАО).
Отмечается, что большинство главных хитов певицы написаны не ею самой, а профессиональными авторами, чьи имена давно стали частью истории советской и российской эстрады. Среди них — Леонид Дербенёв, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский, Александр Зацепин, Марк Минков и другие.
Если артист хочет исполнить песню из репертуара Пугачёвой, ему в большинстве случаев не нужно обращаться лично к ней. Такие вопросы решаются с создателями произведения или их наследниками. «Передавать» хиты певицы кому-то специально не требуется — юридически эта возможность уже существует.
То, что песню прославил один исполнитель, не даёт ему возможности единолично распоряжаться произведением как своей собственностью, если он не написал всё сам. Этим Примадонна увлекалась не слишком часто. При этом за певицей сохраняются исключительные права на уже записанные исполнения различных треков.
«Безусловно, есть риск, что однажды Пугачёва запретит использовать свои песни по политическим основаниям. В этой ситуации помочь мог бы механизм принудительной лицензии, который успешно и практически повсеместно применяется в сфере патентного права», — добавили в РАО.