Другим артистам не потребуется разрешение Пугачёвой для исполнения большинства её хитов

16 апреля 2026, 03:33

РАО: Исполнение большинства хитов Аллы Пугачёвой не требует её личного разрешения

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Песни, ставшие хитами в репертуаре Аллы Пугачёвой, создали известные композиторы и поэты. Не нужно вносить изменения в законодательство РФ, чтобы другие исполнители могли включать эти композиции в свой репертуар. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российского авторского общества (РАО).





Отмечается, что большинство главных хитов певицы написаны не ею самой, а профессиональными авторами, чьи имена давно стали частью истории советской и российской эстрады. Среди них — Леонид Дербенёв, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский, Александр Зацепин, Марк Минков и другие.





«Безусловно, есть риск, что однажды Пугачёва запретит использовать свои песни по политическим основаниям. В этой ситуации помочь мог бы механизм принудительной лицензии, который успешно и практически повсеместно применяется в сфере патентного права», — добавили в РАО.