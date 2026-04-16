Тест звезды сериала «Королева ночи» на наркотики оказался положительным
Результаты теста популярного турецкого актера Бурака Дениза на наркотики оказались положительными, в его организме обнаружены следы употребления кокаина. Об этом сообщает телеканал AHaber.
Дениз, прославившийся благодаря роли в сериале «Королева ночи», задержан вместе с другими знаменитостями 9 апреля по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Суд освободил его под обязательство регулярно отмечаться в полицейском участке. Такая же мера принята в отношении еще четверых задержанных, включая актрису Серру Пиринч, у которой обнаружили марихуану и кокаин.
По данным генерального прокурора Стамбула Фатиха Дёнмеза, опубликованным в пятницу, 77% турецких звезд, прошедших тестирование на наркотики, дали положительный результат. В ходе расследования задержаны более 250 человек.
