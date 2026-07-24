Жена Евгения Петросяна носит многомиллионные украшения

24 июля 2026, 13:20

Жена Евгения Петросяна носит часы Cartier за 1,8 миллиона рублей

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова опубликовала новую серию фотографий, продемонстрировав очередной образ из своего гардероба. Основной акцент она сделала на вещах в розовых оттенках, однако внимание подписчиков привлекли и дорогостоящие аксессуары.