Жена Евгения Петросяна носит многомиллионные украшения
Татьяна Брухунова опубликовала новую серию фотографий, продемонстрировав очередной образ из своего гардероба. Основной акцент она сделала на вещах в розовых оттенках, однако внимание подписчиков привлекли и дорогостоящие аксессуары.
По оценке «Звездача», образ включал розовую юбку стоимостью около 25 тысяч рублей, балетки Chanel за 85 тысяч рублей, жакет примерно за 10 тысяч рублей и клатч Zara стоимостью около 5 тысяч рублей.
Самыми дорогими элементами стали аксессуары: часы Cartier стоимостью около 1,8 миллиона рублей, кольцо Bvlgari за 930 тысяч рублей и сумка Chanel, которую оценивают почти в 570 тысяч рублей.
Таким образом, общая стоимость украшений и аксессуаров, попавших в кадр, составила почти 3,5 миллиона рублей.
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